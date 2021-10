Grünes Licht für Ampel-Sondierung

Die Grünen preschen vor: Um Punkt 10 Uhr verkünden sie vor der Hauptstadtpresse, dass sie mit SPD und FDP Gemeinsamkeiten mit Blick auf eine mögliche Ampelkoalition ausloten wollen. Grünen-Chefin Annalena Baerbock begründet die Entscheidung mit in den bisherigen Gesprächen deutlich gewordenen Gemeinsamkeiten mit SPD und FDP. Der Co-Vorsitzende Robert Habeck verweist auf "Schnittmengen" vor allem "im breiten Bereich der Gesellschaftspolitik".

Die FDP bestätigt - mit leichter Verspätung

Habeck betont aber zugleich, dass damit noch keine endgültige Entscheidung über das künftige Regierungsbündnis gefallen sei: "Das heißt, dass der Keks noch lange nicht gegessen ist." Um 11 Uhr, erklärt Habeck, werde auch die FDP eine Presseerklärung abgeben.

Das allerdings passiert dann erst um 11.30 Uhr, also mit etwas Verspätung. Offensichtlich hat die FDP in den vorausgegangenen Beratungen mit dem Parteivorstand und der Bundestagsfraktion doch längeren Redebedarf. Oder ist es Taktik, um allen Beteiligten zu signalisieren: Wir tun uns schwer?

Linder spricht von "Gedankenaustausch"

FDP-Chef Christian Lindner erklärt dann in knapp acht Minuten vor der Presse, dass die Liberalen mit Grünen und SPD sondieren wollen. Allerdings scheint er irgendwie zu zaudern, als habe er ein Problem damit. Lindner nimmt nicht die Worte Sondierungsgespräche oder Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen in den Mund, sondern redet von einem "Gedankenaustausch", der stattfinden werde. Und er schließt auch eine Jamaika-Koalition mit der Union nicht aus. "Jamaika bleibt eine Option", so lautet dann auch später die Überschrift der FDP-Presseerklärung.

Auf den Einwurf eines Journalisten, dass er den Eindruck habe, Lindner würde doch lieber über Jamaika verhandeln, antwortet der FDP-Chef äußerst unklar. "Wir haben beschlossen", sagt er, "dass wir Schritt für Schritt vorgehen und dass wir uns jeweils auf den nächsten Schritt, die nächste Klärung konzentrieren. Und dass wir nicht schon abstrakte Debatten über Fahrpläne oder Was-wäre-wenn-Szenarien führen." Es ist heute nicht zu erkennen, was Lindner wirklich im Schilde führt. Dass seine eigentliche Präferenz eine Jamaika-Koalition ist, ist bekannt. Auch die Grünen legen Jamaika nicht ad acta.

SPD wird unter Druck gesetzt

Olaf Scholz gilt als knallharter Verhandlungsführer. OWD nennen manche ihn - "Olaf will das". Und damit Olaf nicht alles bekommt, was er will, wollen sich Grüne und FDP die Option einer Jamaika-Koalition möglicherweise offenhalten. Das erhöht den Druck in kommenden Verhandlungen. Olaf Scholz und seine SPD müssen den Grünen und der FDP entgegenkommen. Es könnte durchaus anstrengende, zähe Verhandlungen geben. Der Kanzlerkandidat der SPD zeigte sich aber zunächst mal erfreut über die Ankündigung von Grünen und FDP: "Es ist jetzt an uns, das auch umzusetzen", so Scholz in Berlin.

Laschet bereit für weitere Gespräche

Am Mittag meldet sich Armin Laschet zu Wort und erklärt, dass CDU und CSU zu weiteren Gesprächen für eine Jamaika-Koalition zur Verfügung stünden. Die Union respektiere aber, dass es nun erst einmal Gespräche von SPD, Grünen und der FDP gebe. Laschet weiter: "Wir stehen zu weiteren Gesprächen bereit."

Deutlich zurückhaltender gibt sich CSU-Chef Markus Söder: Die Union bleibe gesprächsbereit, "aber nicht in einer Dauerlauerstellung", sagt er. Er sei gespannt auf das Ergebnis der Ampel-Gespräche. Und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erklärt auf Twitter: "Soeben hat der Ampel-Zug den Bahnhof verlassen. CDU/CSU sind Beobachter."

Worauf kommt es jetzt an?

Ab Donnerstag wird sondiert. Es solle aber nicht unzählige Gesprächsrunden geben, erklären die Grünen. Das Land könne keine längere Hängepartie gebrauchen.

Dennoch wird es voraussichtlich Knackpunkte geben. Zum Beispiel beim Thema Steuern und Finanzen. Die FDP will auf keinen Fall, dass Steuern erhöht werden. Und wer bei SPD und Grünen in die Wahlprogramme geschaut hat, der hat zahlreiche Hinweise auf Steuererhöhungen gefunden. Die SPD plant die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer, nach allem, was man hört, wird die FDP da sicher nicht mitmachen.

Für die Grünen steht der Klimaschutz an erster Stelle. Zahlreiche Maßnahmen sollen zügig vorangetrieben werden. Fest steht aber auch, dass der Klimaschutz Geld kosten wird. Die notwendige Finanzierung zu klären, könnte ebenfalls kompliziert werden.

Neue Kredite aufnehmen, also weitere Schulden für den Staat, könnte eine Lösung sein, doch das hat FDP-Chef Lindner im Wahlkampf stets abgelehnt: "Grüne Schulden (...) wird es mit der FDP nicht geben."