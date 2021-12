Grünenpolitiker: Solidarisch der Corona-Dauerschleife entkommen

Die Fallzahlen steigen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Omikron auch in Deutschland die vorherrschende Variante wird. Doch noch immer ist knapp ein Viertel aller Deutschen nicht geimpft. Die Bundesregierung hat das Ziel verschoben, eine Impfquote von 80 Prozent zu erreichen. Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt sagte Janosch Dahmen, gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag, vor einer Impfpflicht müsse "den Menschen ein ausreichendes Impfangebot gemacht werden". Wenn das nicht reiche, werde "eine Pflicht notwendig sein und gegebenenfalls greifen".

Dahmen betonte, dass Gesundheitsminister Karl Lauterbach genügend Impfstoff für das erste Quartal beschafft habe. Erfreulich sei auch, dass derzeit die Impfbereitschaft in der Bevölkerung sehr groß sei. Auf Impfskeptiker müsse man zugehen: "Ich werbe dafür, dass wir die Menschen, die noch zögern, von diesem Weg überzeugen."

Dahmen gegen Malus-System für Ungeimpfte

Höhere Krankenkassenbeiträge für Ungeimpfte lehnte Dahmen jedoch ab: "Derartige Sanktionen halte ich für den falschen Weg", sagte er im BR-Interview. Sie führten "eher dazu, dass die Konfrontation steigt und nicht Brücken gebaut werden".

Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner lehnte Forderungen nach höheren Krankenkassenbeiträgen für Ungeimpfte ebenfalls ab. Er halte dies "für den falschen Weg", sagte er am Dienstag im "Morgenmagazin" von ARD und ZDF: "Unser Gesundheitswesen basiert auf dem Gedanken von Solidarität. Es ist egal, ob Sie jeden morgen joggen gehen und fit sind oder ob Sie 20 Zigaretten am Tag rauchen." Die Beitragssätze seien für alle Menschen gleich und das sei richtig so.

Holetschek: "Impfpflicht ohne Konsequenz bringt nichts"

Insbesondere der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hatte vorgeschlagen, für Ungeimpfte finanzielle Nachteile bei der Krankenversicherung zu erwägen. Er bekräftigte diese Forderung ebenfalls im "Morgenmaganzin": "Wenn eine allgemeine Impfpflicht kommt, für die ich mit ausspreche, dann müssen wir ja wissen, welche Konsequenzen hat die in der Umsetzung", erklärte Holetschek. Über Sanktionen in Form von Bußgeldern oder über die Krankenkassen müsse man "einfach diskutieren, aber eine Impfplicht ohne Konsequenz, wenn man sie nicht einhält, bringt natürlich auch nichts".

"Solidarität ist keine Einbahnstraße"

Er wolle "die Solidarität des Krankenversicherungssystems nicht aushebeln, die ist wichtig und wertvoll", sagte Holetschek. "Solidarität ist allerdings keine Einbahnstraße, das Thema des Impfens ist eines, dass neben dem Eigenschutz auch einen Fremd- und Gemeinschaftsschutz mit sich bringt und deshalb, finde ich, sollte man darüber mal diskutieren und von vorne herein nichts ausschließen." Wichtig sei nun, "dass die Impfpflicht zeitnah kommt und dass es auch eine allgemeine Impfpflicht ist".