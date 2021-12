Grünen-Spitze erwartet breite Zustimmung für Koalitionsvertag

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sagte bei RTL/ntv, sie rechne mit einer "breiten Zustimmung" der Parteimitglieder. Es gebe bei den Grünen eine "sehr, sehr große" Zufriedenheit, nach vielen Jahren wieder in Regierungsverantwortung zu kommen.

"Aufbruchstimmung in der Partei"

In der Regierung könne die Klimakrise bewältigt und sehr viel stärker für gesellschaftlichen Zusammenhalt gesorgt werden, führte Göring-Eckardt aus: "Da gibt es schon eine große Aufbruchstimmung in der Partei."

Göring-Eckardt war zwischenzeitlich als potenzielle Ministerin gehandelt worden, soll nun aber kein Ressort übernehmen. "Ich hätte es gerne gemacht, na klar. Da muss man auch nicht drumherum reden", räumte sie ein. Sie halte die kommenden Ministerinnen und Minister aber für ein gutes Team.

Angesprochen darauf, dass mit dem Verkehrsministerium eines der für die Grünen zentralen Ressorts an die FDP geht, sagte Göring-Eckardt: "Alle kann man ja nicht haben. So ist das nun einmal, wenn man mit drei Partnern regiert."

"Unsere Mitglieder werden uns folgen"

Auch die stellvertretende Parteivorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, erwartet ein klares Votum für den Ampel-Koalitionsvertrag. "Mit dem Koalitionsvertrag haben wir einen Weg aufgezeichnet, wie drei sehr unterschiedliche Parteien zusammenkommen, aber vertrauensvoll zusammenarbeiten, um die Herausforderungen unserer Zeit, zum Beispiel die Klimakrise aber auch die Kinderarmut in diesem Land wirklich anzupacken. Ich bin davon überzeugt, dass uns unsere Mitglieder auf diesem Weg folgen werden", sagte Lang bei Phoenix.

Es gebe auch Punkte, bei denen man habe "schlucken" müssen, so Lang, etwa die gescheiterte Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze. "Hier müssen wir ehrlich sein und sagen: An diesen Themen bleiben wir dran", sagte Lang.

125.000 Mitglieder sind gefragt

Die Grünen geben am Nachmittag das Ergebnis der Urabstimmung über den Koalitionsvertrag bekannt. Die rund 125.000 Parteimitglieder konnten seit dem 26. November online oder per Brief ihre Stimme abgeben. Die Stimmabgabe gilt auch als Votum über die von den Parteigremien nominierten Ministerinnen und Minister.