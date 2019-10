Grüne: Enteignungen letztes Mittel gegen Wohnungsnot

Nicht zum ersten Mal macht der Begriff "Enteignung" in der Grünen-Spitze die Runde: Schon im Frühjahr hatte Parteichef Robert Habeck in einem Zeitungsinterview beklagt, dass der Wohnungsmarkt vielerorts nicht mehr funktioniere und die Politik zu wenig dagegen vorgehe. Einer seiner Vorschläge damals: Wenn andere Maßnahmen keinen Erfolg zeigten, um genug bezahlbare Wohnungen zu schaffen, müsse im Notfall eben enteignet werden.

Nun, ein paar Monate später, liegt dieser Vorschlag wieder auf dem Tisch, in einem Antrag des Bundesvorstands der Grünen für ihren Parteitag im November. Dieser Antrag liegt dem BR-Hauptstadtstudio vor?

Grüne wollen Enteignung als "letztes Mittel"

Das Papier der Grünen-Spitze zielt auf Grundstücksbesitzer in Gebieten mit besonders angespannten Wohnungsmärkten ab, also vor allem in Großstädten wie München, Frankfurt oder Berlin. Das Problem sieht der Grünen-Vorstand darin, dass gerade dort viele Investoren ihre Grundstücke bewusst nicht bebauen oder Wohnungen unnötig leer stehen lassen würden. Stattdessen spekulierten sie auf steigende Bodenpreise.

Wenn ein Grundstücksbesitzer in solch einem Fall auch nach Aufforderung keinen Wohnraum schafft, soll die Kommune handeln können: "Wird nicht gebaut, kann in letzter Konsequenz eine Enteignung gegen Entschädigung stehen." Ausdrücklich will die Grünen-Spitze, so geht es aus dem Antrag hervor, Kommunen unterstützen, "die von dieser Möglichkeit bei besonders angespannten Wohnungsmärkten Gebrauch machen". Die Eigentümer sollten demnach mit einem "realistischen Ertragswert" entschädigt werden. Eine Enteignung mit dem Ziel, Wohnraum zu schaffen, solle aber nur im Einzelfall angewendet werden.

"Wir wollen Enteignungen nur als letztes Mittel anwenden, wenn es zu einem groben Missbrauch des Eigentumsrechts kommt." Aus dem Antrag des Bundesvorstands der Grünen für ihren Parteitag im November

Lässt das Grundgesetz Enteignungen zu?

Theoretisch sind Enteignungen in Deutschland möglich. Geregelt werden sie im Artikel 15 des Grundgesetzes: Demnach kann ein Grundstück "zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden".

Die Grünen-Spitze verweist in ihrem Papier darauf, dass das schon jetzt regelmäßig geschehe, zum Beispiel beim Bau von neuen Autobahnen.

Kritik von der CSU: "Sozialistische Mottenkiste"

Die CSU sieht in dem Vorschlag einen Angriff auf die soziale Marktwirtschaft und bezeichnet ihn als Griff in die "sozialistische Mottenkiste".

"Wer Enteignungen forciert, der träumt von Verstaatlichung und strebt eine andere Wirtschaftsordnung an." CSU-Generalsekretär Markus Blume.

Kommunen sollen von Wertsteigerungen profitieren

In dem Papier der Grünen geht es außerdem um Wertsteigerungen von Grundstücken, die Eigentümern ohne ihr Zutun in die Karten spielen: Das sei etwa der Fall, wenn in der Nähe Kultureinrichtungen oder Universitäten gebaut werden. Damit steige der Wert ihres Grundstücks. Von diesem "leistungslosen Vermögenszuwachs", wie ihn der Grünen-Vorstand nennt, sollen auch die Kommunen etwas haben – und ihn teilweise abschöpfen können. Dieses Geld könnten die Kommunen wieder für Infrastruktur ausgeben.

Vom 15. Bis 17. November treffen sich die Grünen zu ihrem Bundesparteitag in Bielefeld. Dort soll über die Vorschläge diskutiert werden.