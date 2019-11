Grünen-Politiker Schmidt kritisiert Merkels Afrika-Initiative

Die Initiative "Compact with Africa", an der zwölf afrikanische Länder beteiligt sind, wurde 2017 unter der deutschen G20-Präsidentschaft ins Leben gerufen. Sie wird wesentlich von Deutschland vorangetrieben, aber auch von der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds getragen. Ziele sind bessere Bedingungen für Handel und Investitionen sowie eine "Partnerschaft auf Augenhöhe".

Afrikanische Partnerländer verpflichten sich, Korruption zu bekämpfen und Maßnahmen für mehr Transparenz einzuleiten. Im Gegenzug unterstützt Deutschland Investoren mit Krediten und Risikoabsicherungen.

Der Regensburger Bundestagsabgeordnete von Bündnis90/Die Grünen, Stefan Schmidt, kritisiert die "Compact with Africa" Initiative. Ein Interview:

Verstehen Sie Unternehmen, die zögern, wenn es um Investitionen in Afrika geht?

S. Schmidt: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Afrika ist ja ein sehr vielschichtiges Gebilde. Es ist nicht nur ein Land. Es sind viele sehr unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Entwicklungen, die sie hinter sich haben, aber die sie wahrscheinlich auch noch vor sich haben, so dass da viel Unberechenbarkeit für die Unternehmen drin ist.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht mehr Chancen als Risiken. Setzt die Bundesregierung die richtigen Anreize?

S. Schmidt: Der Ansatz ist grundsätzlich nicht falsch. Aber es ist relativ kraft- und ideenlos, was bislang konkret umgesetzt wurde. Das Programm besteht mehr aus Ankündigungen als aus Unterstützung. Zudem ist es relativ einseitiges Wachstumsdenken. Es hilft den Ländern nicht, eigenverantwortlich selber stark zu werden. Da sind die Anreize noch relativ niedrig.

Was fehlt?

S. Schmidt: Mir fehlt, dass man aus der Denke loskommt, nur Wachstum in Afrika zu erzeugen. Wohlstand wäre ein breiterer Begriff. Es geht auch darum, das Gemeinwohl vor Ort im Blick zu haben und den Unternehmen entsprechend konkrete Hilfestellungen in den einzelnen Ländern zu geben. Abgesehen davon sind natürlich viele Handelsbeziehungen, die wir pflegen, momentan nicht von Fairness geprägt. Beispiel Landwirtschaft: Wir treiben Handel mit landwirtschaftlichen Produkten mit Afrika, indem wir minderwertige Erzeugnisse dorthin exportieren und den Markt kaputt machen. Das hilft Afrika nicht und ist auch keine nachhaltige Investition.

Compact wurde im Rahmen der G20-Präsidentschaft ins Leben gerufen. Die Chinesen zählen zu den größten Investoren in Afrika und fehlen hier. Sollte man sie ins Boot holen?

S. Schmidt: Da tue mich schwer eine Antwort zu geben. Ich kann verstehen, dass es da eine gewisse Skepsis gibt. Aus der Handelsperspektive würde es bestimmt Sinn machen. Man muss sich aber auch die Initiativen vor Ort anschauen, die man im Hinblick auf Stärkung der Menschenrechte und Demokratisierung erreichen will. Ob da China jetzt der geeignete Ansprechpartner ist, da würde ich mal ein paar Fragezeichen anmelden.

Was kann Deutschland überhaupt allein erreichen? Könnte die EU als Staatengemeinschaft da mehr erreichen?

S. Schmidt: Ich glaube, dass es mehr braucht. Ich glaube schon, dass wir als ernst zu nehmender Handelspartner ja auch immer in Kontakt mit den größeren Ländern, wie USA versuchen einheitlich aufzutreten als Europäische Union. Und ich glaube, das würde auch an dieser Stelle Sinn machen. Man hat mehr Volumen. Man hat die Vielschichtigkeit der Unternehmen, die es in Europa gibt, abgebildet. Ich glaube, dass dadurch auch ein besseres Verständnis entstehen würde Afrika nicht als einheitlichen Block zu betrachten. Afrika als Kontinent beinhaltet sehr unterschiedliche Länder und Sozialsysteme.

Sie sind Mitglied der deutsch-ägyptischen Parlamentariergruppe. Wo sehen sie für deutsche Unternehmen in Ägypten die Probleme?

S. Schmidt: Die Entwicklung in Ägypten ist unklar. Wir hatten eine Reformbemühung im Rahmen der orangenen Revolution, wo einiges in die richtige Richtung ging. Dann gab es eine Abkehr davon. Die jüngeren Wechsel an der Spitze gingen eher in Richtung Rigorosität und Abgrenzung. Es gibt viele Menschrechtsverletzungen. Sprich, die Voraussetzungen für Betriebe sind unklar. Auch Korruption ist ein großer Unsicherheitsfaktor.