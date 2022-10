Grünen-Parteitag: Realpolitik statt Rebellion

Nervenkitzel gibt es bei den Grünen erst zum Schluss: Bei der Abstimmung um den Umgang mit dem Dorf Lützerath, das wegen des Braunkohleabbaus abgerissen werden soll, zeigt sich, dass die Partei, die einst vom Kampf zwischen Fundis und Realos gelähmt war, das Streiten nicht verlernt hat. Die Abstimmung per Kartenzeichen ist augenscheinlich so knapp, dass sogar die alten Stimmzettel bemüht werden müssen.

Aufeinandertreffen von Realpolitik und grünem Idealismus

An Lützerath zeigt sich wie unter einem Brennglas, wie pragmatisches Regierungshandeln auf die Vorstellung des grünen Idealbilds trifft. Robert Habeck steht in diesem Bild für Ersteres: Dem Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz ist aus Sicht vieler Beobachter ein Coup gelungen. Gemeinsam mit der NRW-Energieministerin Mona Neubaur erreichte er, dass der Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen um acht Jahre auf 2030 vorgezogenen werden sollte. Dafür dürfte RWE zwei Braunkohlekraftwerke ein Jahr länger laufen lassen. Für Habeck ein mehr als vertretbarer Kompromiss., würden so doch viele Tonnen CO2 eingespart.

Grüne Jugend fordert Moratorium für Lützerath

Die Grüne Jugend aber lehnte sich auf und machte ihren Protest am Dorf Lützerath fest, das für den Weiterbetrieb der beiden Kraftwerke abgerissen werden sollte. Die beiden Bundessprecher der Jugendorganisation, Sarah-Lee Heinrich und Timon Dzenius, betonten ihre Zweifel an den Gutachten um den Braunkohleabbau vor Ort und forderten ein Moratorium für Lützerath. Bei Dzenius Redebeitrag jubelten vor allem junge Menschen, die Schilder für den Erhalt des Dorfes hochhielten. Selbst die Parteivorsitzende Ricarda Lang schaltete sich in die Debatte ein und machte sich für Habecks Kompromiss stark.

Zum ersten Mal, nachdem fast drei Tagen Bundesdelegiertenkonferenz herum waren, brandete ein Streit auf. Am Ende stimmten 294 Delegierte für den Antrag der Grünen Jugend, 315 dagegen. Habeck und die Parteiführung kamen mit ihrer Position - wenn auch sehr knapp - durch.

Spitzenpolitiker betonen die Verantwortung für das Land

Wer Farbbeutelwürfe und Kriegstreibervorwürfe beim Parteitag in Bonn erwartet hatte, wurde enttäuscht. Die Zeiten der rebellierenden Grünen, der Fundis, scheint trotz Lützerath eine längst vergangene Episode aus einer Saga zu sein, die ihren Abschluss gefunden hat.

Stattdessen wirkt man angekommen in einer neuen Reihe, der des Regierungshandelns. Und die neueste Episode könnte den Namen tragen: "Die Realität, wie wir sie vorfinden". In nahezu jeder Rede der Personen, die die Partei anführen, wurde die Verantwortung für das Land betont.

Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass ein Grünen-Parteitag dafür stimmen würde, zwei Atomkraftwerke dreieinhalb Monate länger in der Reserve zu halten? Wer hätte sich vorstellen können, dass eine Parteivorsitzende tosenden Applaus bekommen würde, weil ihr die Praxis der Bundesregierung bei Waffenlieferungen zu zögerlich sei und da noch mehr ginge? Der Krieg in der Ukraine hat die Grünen verändert.

Duell zwischen Trittin und Habeck bleibt aus

In den weitläufigen Hallen des World Conference Centers in Bonn wirkt es lange nicht so, als würde eine Stimmung aufkeimen, die der Parteispitze gefährlich werden könnte. Am ersten Tag der Konferenz bestand die Möglichkeit dafür, als der frühere Umweltminister Jürgen Trittin eine Reihe an Anträgen stellte, die sich dem Streckbetrieb der Atomkraftwerke widmeten.

Schon bestand die Befürchtung, dass es auf ein Duell zwischen Trittin und Habeck hinauslaufen könnte, der die Verhandlungen hierzu in der Bundesregierung mit dem Bundeskanzler Olaf Scholz und dem Finanzminister Lindner führt. Der Parteivorstand reagierte schnell darauf, flocht Trittins Ideen in seinen Antrag ein und schaffte das Problem beiseite, bevor es eines wurde.

Auch am Samstag, als es um die Waffenlieferungen an die Ukraine ging, blieben die Stimmen, die auf Gespräche mit Russlands Machthaber Wladimir Putin drängten, sehr vereinzelt. Stattdessen wurde Außenministerin Annalena Baerbock mit Standing Ovations am Rednerpult begrüßt, noch bevor sie ein Wort sagte.

Habeck wollte Zeichen der Geschlossenheit - und bekam es

Selbst beim strittigen Punkt der Waffenexporte an Saudi-Arabien blieben erbitterte Konfrontationen aus. Die Bundesregierung genehmigte die Lieferungen von Militärgütern, darunter etwa Ersatzteile für das Kampfflugzeug Eurofighter, an das Land, das im Jemen-Krieg beteiligt ist – samt den Stimmen von Baerbock und Habeck. Hierbei handle es sich um Altlasten der früheren Regierung, erklärte Baerbock. Denn es ginge um Gemeinschaftsprojekte mit europäischen Partnern. Aus diesen könne man nicht so einfach aussteigen. Der Parteitag beschloss nun, derartige zukünftige Lieferungen nicht mehr zuzulassen.

Von diesem Parteitag, so hatte das Robert Habeck am Freitag gesagt, sollte ein Zeichen der Geschlossenheit ausgehen. Dies scheint gelungen. Der Wirtschafts- und Klimaminister muss nun einen Kompromiss mit Lindner und Scholz zum Atomausstieg finden. Wie dieser aussehen könnte, dafür fehlt vielen noch die Fantasie. Denn zwischen dem Nicht-Anschaffen neuer Brennstäbe und dem Anschaffen gibt es wenig Raum, auf den man sich einigen könnte. Da wäre Habeck wohl lieber in Bonn bei den Parteifreunden geblieben, auf die er so stolz wie nie sei.