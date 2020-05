Grünen-Mitglieder machen gegen Boris Palmer mobil

In einem offenen Brief fordern mehrere Grünen-Mitglieder, den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer aus der Partei auszuschließen. Seine parteischädigenden Äußerungen zeigten, dass die Grünen längst nicht mehr seine politische Heimat seien, heißt es in dem Schreiben an den baden-württembergischen Landesvorstand und an den Kreisvorstand Tübingen.

Palmer spalte die Gesellschaft, vereinfache gesellschaftliche Probleme und betreibe Propaganda gegen Schwächere. Die Vorstände müssten alle Möglichkeiten ausschöpfen, diesen, Zitat, "politischen Geisterfahrer" aufzuhalten. Den Brief haben dutzende Grünen-Mitglieder unterzeichnet, unter ihnen besonders viele aus Berlin. Konkret verlangen die Unterschreiber von den betroffenen Vorständen, ein Parteiordnungsverfahren oder ein Parteiausschlussverfahren gegen Palmer anzustrengen.

Palmers Kritik an den Lockdown-Maßnahmen

Hintergrund sind die jüngsten Aussagen des Politikers in der Corona-Krise. Palmer hatte den weltweiten Lockdown der Wirtschaft wegen der Corona-Krise scharf kritisiert und mit einer Aussage besonders provoziert. Wörtlich hatte er bei Sat.1 gesagt: "Ich sage es Ihnen mal ganz brutal: Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären - aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen."

Kritik unter anderem aus der SPD

Quer durch die Parteien hatte er damit Unverständnis ausgelöst. Unter anderem hatte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) gesagt, er frage sich, "ob Herr Palmer so auch über seine eigenen Eltern reden würde". Palmer hat sich nach den Protesten für seine Wortwahl entschuldigt und gesagt, er habe sich missverständlich oder forsch ausgedrückt.

Der 47-Jährige Palmer eckt seit Jahren parteiintern immer wieder an; unter anderem mit seinen Vorstellungen von einer relativ strikten Flüchtlingspolitik vertritt er bei den Grünen eine Minderheitenposition.