Grünen-Geschäftsführer Kellner will "Union herausfordern"

"Ich freue mich über die phantastische Vorlage für die Bundestagswahl", sagte der Bundesgeschäftsführer von Bündnis90/Grünen, Michael Kellner, im Interview mit der Bayern 2-radioWelt: "Wir wollen die Union herausfordern. Darum geht es."

Kellner: Erfolg von Kretschmann und dem Team

Für Kellner ist der Wahlerfolg in Baden-Württemberg "natürlich ein Erfolg von Winfried Kretschmann", aber auch ein Erfolg des gesamten Teams:

"Wir haben jetzt drei Wahlen hintereinander in Baden-Württemberg gewonnen, haben zugelegt von Wahl zu Wahl und unser historisch bestes Wahlergebnis ever erreicht." Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer Bündnis90/Grüne

Grüne in fast allen Bundesländern gut vertreten

Die Menschen, so Kellner, wollen Veränderung auch hinsichtlich Klimaschutz. Die Startvoraussetzungen seien gut, auch dank der guten Arbeit von Annalena Baerbock und Robert Habeck. In den neuen Bundesländern räumt Kellner Defizite ein, aber die Grünen spielten in fast allen Bundesländern eine gewichtige Rolle:

"Wir regieren in allen Bundesländern bis auf Mecklenburg-Vorpommern mit. Das ist ein riesiger Erfolg. Wir haben uns eine neue Stärke erkämpft bei den vergangenen Landtagswahlen." Michael Kellner, Bündnis90/Grüne

Das sei eine große Leistung, so der Grünen-Bundesgeschäftsführer. In Rheinland-Pfalz blieben die Grünen bei der gestrigen Landtagswahl entgegen ihrer Erwartungen mit 9,3 Prozent jedoch nur im einstelligen Bereich.