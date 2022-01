Grünen-Familienpolitikerin Deligöz: "Schulen offen lassen"

Sollen die Schulen bei den derzeit hohen Corona-Inzidenzen unter Kindern und Jugendlichen weiter geöffnet bleiben? Diese Frage spaltet die Elternschaft und wurde auch am "Sonntags-Stammtisch" im BR Fernsehen eifrig diskutiert. Dabei äußerte die Staatssekretärin im Familienministerium Ekin Deligöz (Grüne), selbst Mutter zweier Kinder, Verständnis über die Sorgen vieler Eltern. Sie verteidigte aber die Haltung der Bundesregierung, die Schulen weiterhin offen zu halten.

Deligöz: "Wir bekommen die Kinder nicht unbeschadet durch die Pandemie"

Die psychischen Schäden der Pandemie bei Kindern und Jugendlichen seien bereits jetzt groß, so Deligöz. "Wir bekommen die Kinder leider nicht unbeschadet durch die Pandemie", stellte sie fest. Überfüllte Kinder- und Jugendpsychiatrien seien der Beweis dafür. Die "Einsamkeitsstruktur" der Kinder müsse daher durchbrochen werden und das gelinge am besten durch Präsenzunterricht und geöffnete Kindergärten.

"So weit wie möglich alles offen lassen", meinte die bayerische Grünen-Politikerin. "Und dort, wo es nicht mehr geht, situativ entscheiden." Dabei forderte sie, dass den Schulen als Institution mehr Kompetenzen überlassen werden, beispielsweise darüber zu entscheiden, wer in Quarantäne muss. Die Gesundheitsämter könnten ihrer Meinung nach dadurch deutlich entlastet werden. In Bayern hatte es wegen der Zuständigkeiten zuletzt Verwirrung und Kritik gegeben.

Corona-Inzidenz als Richtwert noch tauglich?

Allerdings schränkte Deligöz auf Nachfrage ein: Es gebe in der Entscheidung über offene Schulen "kein Schwarz und Weiß", sondern es müsse "mit Augenmaß" vorgegangen werden. Dort, wo die Corona-Fallzahlen sehr hoch seien, müssten die Schulen auch mal zugemacht werden. Schließlich wisse man noch nicht, in welchem Ausmaß Kinder und Jugendliche von einer Long-Covid-Erkrankung betroffen sind.

Hier widersprach ihr in der Sendung unter anderem der Unternehmer Jochen Schweizer, der ebenfalls am Stammtisch zu Gast war. Seiner Meinung nach dürfe bei Kindern und Jugendlichen nicht mit den Inzidenz-Zahlen argumentiert werden, da sie von der Krankheit kaum betroffen seien. Die "psychischen Kollateralschäden" müssten stärker in den Fokus, so Schweizer. Er plädierte für einen grundsätzlichen Kurswechsel im Pandemie-Management weg von Zahlen hin zu sozialen Faktoren.

Kindern Sport und Musik ermöglichen

Auch Ski-Legende Christian Neureuther, Stammgast am "Sonntags-Stammtisch", forderte einen verstärkten Fokus auf die psychischen Folgen der Pandemie. Welche Langzeitfolgen eine Corona-Erkrankung bei Kindern habe, wisse man nicht. Sehr wohl aber wisse man über die psychischen Schäden Bescheid und müsse diesen gezielt entgegen wirken. "Sport erleben lassen" sei dabei ein wichtiges Mittel, so der Ex-Skirennläufer.

Die Präsidentin der Hochschule der Bayerischen Wirtschaft Evelyn Ehrenberger, ebenfalls Stammgast, erweiterte Neureuthers Argument noch um einen weiteren Punkt. "Auch Musik, Chor und Orchester sind wichtige Bereiche, die für die Kinder essenziell sind", sagte sie.

Daraufhin betonte Familienpolitikerin Ekin Deligöz, dass die Bereiche Sport- und Musikunterricht, auch im Verein, für sie zum Öffnungskonzept selbstverständlich dazu gehören. Die Abgeordnete aus Neu-Ulm kritisierte, dass die vergangene Bundesregierung darauf keine Priorität gelegt hat, und deshalb Baumärkte schneller wieder geöffnet waren als Schulen.

Jochen Schweizer fordert Verlängerung des Kurzarbeitergeldes

Der Extremsportler und Unternehmer Schweizer forderte in der Sendung außerdem die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes. Mit der Überbrückungshilfe IV erhalten Unternehmen, die von der Corona-Pandemie weiterhin stark betroffen sind, aktuell noch für die Zeit von Januar bis März staatliche Unterstützung. Das Geld muss nicht zurückgezahlt werden. "Wir haben jetzt vielleicht noch die Kapitaldecke, zu überleben, wenn das Kurzarbeitergeld ausläuft", sagte Schweizer in Bezug auf seine eigene Veranstaltungsfirma. "Viele Event-Unternehmen haben das aber nicht."

Dabei geht es ihm vor allem um die kommenden Monate bis Mai oder Juni, denn ab diesem Zeitpunkt gebe es bereits wieder vermehrt Buchungen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante bereits in Aussicht gestellt.