Grünen-Chefin: Weitere Hilfen für Unternehmen geplant

"Wir werden weitere Maßnahmen für Unternehmen beschließen, das ist ganz klar", sagte die Grünen-Chefin Ricarda Lang im Interview mit der radioWelt auf Bayern 2. Die Politik sehe die Probleme der Wirtschaft, die durch steigende Preise und beschränkte Warenimporte aus Russland entstehen.

Das hat Wirtschaftsminister Robert Habeck auf dem Schirm, das war nicht Teil dieses Paketes, aber da wird noch was kommen.

Wirtschaftsverbände hatten kritisiert, dass der Fokus des beschlossenen Pakets zu stark bei den Verbrauchern liegt und nicht bei den Betrieben.

Auszahlung über Arbeitgeber als pragmatische Lösung

Die Kritik, die Rentner hätten von dem beschlossenen Paket nichts, kann Lang nachvollziehen. Die Ampel habe sich im ersten Schritt für die "pragmatische und schnelle" Lösung entschieden. Dies sei der Weg über die Arbeitgeber, so Lang.

Jetzt sei es wichtig, einen Mechanismus zu entwickeln, um Geld an alle Bürger auszuzahlen. Deshalb habe sich die Ampel habe darauf verständigt, noch in diesem Jahr einen Auszahlungsmechanismus für das Klimageld zu erarbeiten. Dieser schnelle und unbürokratische Weg könne ab nächstem Jahr genutzt werden, so die Grünen-Chefin.