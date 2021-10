Grüne wollen Sondierungsgespräche mit SPD und FDP

Grünen-Parteichefin Annalena Baerbock sagte vor Journalisten in Berlin, Deutschland stehe vor großen Herausforderungen und "einer großen Erneuerung", darüber habe man in den vergangenen Tagen Gespräche geführt. Das Land könne sich "keine lange Hängepartie leisten, dafür tragen wir Verantwortung".

"Sinnvoll, jetzt mit SPD und FDP zu sprechen"

Die Gespräche mit SPD, Union und FDP seien "respektvoll und sachlich konstruktiv und vertrauensvoll verlaufen", so Baerbock, man sei aber zu dem Schluss gekommen, "dass es sinnvoll ist, jetzt mit SPD und FDP weiter zu sprechen, wir schlagen der FDP ein solches Dreiergespräch vor".

Größte Schnittmengen in der Ampel-Konstellation

Co-Parteichef Robert Habeck ergänzte, man habe "der FDP vorgeschlagen, in ein solches Dreiergespräch zu gehen, dort sind die größten inhaltlichen Schnittmengen möglich". Dies gelte vor allem "in dem breiten Bereich der Gesellschaftspolitik". Der Keks sei aber "noch lange nicht gegessen", es gebe auch große Differenzen: "Viele Dinge sind noch nicht durchdiskutiert." Man könne noch nicht sagen, dass die Verhandlungen über eine Ampel-Koalition "auf einem sicheren Gleis sind".

Die Sondierungen müssen Habeck zufolge dennoch" nicht ewig dauern". Es gehe nicht darum, einen ausführlichen Koalitionsvertrag zu erarbeiten: "Der Sinn ist, eine politische Übereinstimmung festzustellen oder eben nicht festzustellen."

Hintertürchen nach Jamaika bleibt offen

Insgesamt sei das Angebot an die FDP aber "noch keine Komplettabsage an Jamaika", so Habeck. Die Union habe "sich große Mühe gegeben" und sei den Grünen entgegengekommen. Trotzdem gebe es hier die größeren inhaltlichen Differenzen.