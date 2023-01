Grüne Woche: Ist Fleisch Luxus, ungesund und klimaschädlich?

Die Grüne Woche in Berlin gilt als längste Fressmeile der Welt. Von bayerischen Weißwürsten bis hin zu Känguru-Gulasch aus Australien gibt es hier alles mögliche zu probieren. Doch ist Fleisch überhaupt noch zeitgemäß? Parallel zur Ausstellung finden auch viele Fachtagungen zum Thema Landwirtschaft statt. In Berlin wird es heuer voraussichtlich hoch hergehen. In den Ring steigen: der Vegetarier Cem Özdemir gegen die deutschen Nutztierhalter.

Was plant der grüne Vegetarier Cem Özdemir?

Ob Fleischkonsum ungesund, klimaschädlich oder gar unmoralisch und verwerflich ist – diese Diskussion wird seit Jahren geführt. Doch jetzt nimmt sie an Fahrt auf. Bereits im vergangenen Jahr hat sich der grüne Bundeslandwirtschaftsminister klar positioniert. Ja, er sei Vegetarier. Aber trotzdem sei er für Nutztierhaltung in Deutschland. Doch jetzt hat er im Vorfeld der Grünen Woche angekündigt: Er will die Mehrwertsteuer für Obst und Gemüse abschaffen. Die Landwirte legen das so aus: Fleisch essen soll bestraft werden.

Weniger Tiere, höhere Standards

Özdemir, Natur– und Tierschützer sind sich einig: In Deutschland gebe es zu viele Nutztiere und das sei schlecht für die Umwelt. Rinder stoßen Methan aus, Futter muss importiert werden, vielerorts gibt es Probleme mit der Gülle. Deshalb will der grüne Landwirtschaftsminister in Deutschland die Tierhaltung auf die Hälfte reduzieren und er will, dass Schweine, Rinder und Geflügel besser gehalten werden. Dafür wird er auf der Grünen Woche massiv werben und auch für sein verpflichtendes Tierwohllabel, also eine Haltungskennzeichnung für Nutztiere auf der Fleischverpackung.

Viel Kritik am staatlichen Tierwohllabel

Über das staatliche Tierwohllabel wird heftig diskutiert. Sowohl Landwirte als auch Tierschützer kritisieren es schon vor der Einführung aus unterschiedlichen Gründen. Denn es soll vorerst nur für Schweine gelten und die Finanzierung ist kläglich. Damit Landwirte ihre Ställe tiergerechter umbauen, will Cem Özdemir für die kommenden vier Jahre eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen. Viel zu wenig, sagen alle, außer Özdemir. Der räumt ein, er wisse, "dass noch nicht alle Halleluja schreien", aber man werde weiter diskutieren. Nach Ansicht von Experten der Borchert-Kommission sind jedoch für den Umbau der Tierhaltung in Deutschland vier bis fünf Milliarden Euro nötig – pro Jahr.

Bauern werfen der Politik Wortbruch vor

Während Özdemir sagt, "Schritt für Schritt", sind die Landwirte enttäuscht und werfen der Ampelregierung Wortbruch vor. Der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes, Günther Felßner, formuliert das in einem Interview mit BR24 so: "Die FDP war solange für das Konzept, wie sie nicht Bundesfinanzminister war und Cem Özdemir war solange für dieses Konzept, solange er nicht Landwirtschaftsminister war. Es ist sehr unglaubwürdig, wenn Menschen in Entscheidungspositionen kommen und dann nicht mehr das vertreten, was sie in Wahlkämpfen gesagt haben."

Kommt das bayerische Schäufele bald aus Spanien?

Auch die Ausgestaltung des staatlichen Siegels kritisieren die Landwirte. Es gebe ja bereits eine freiwillige Haltungskennzeichnung der Initiative Tierwohl. Darauf sollte man aufbauen, fordern die Landwirte, was aber leider nicht geplant sei. Und wenn man den Bauern weder Geld noch verlässliche Rahmenbedingungen gebe, sondern sie mit Bürokratie und immer schärferen Vorgaben drangsaliere, würden sie zusperren. "Überm Stall kreist die Abrissbirne" schreibt das Bayerische Landwirtschaftliche Wochenblatt. Dann käme das Fleisch fürs bayerische Schäufele in Zukunft aus Spanien, kritisiert BBV-Präsident Günther Felßner. Dort würden Tiere nicht so gut gehalten wie in Deutschland – fürs Tierwohl sei damit nichts erreicht.