Grüne: Wahlrechtsreform für den Bundestag auf den Weg bringen

Der neue Bundestag nimmt seine Arbeit auf. Los geht es heute mit der konstituierenden Sitzung, bei der das Bundestagspräsidium neu gewählt wird. Auf den bisherigen Parlamentspräsidenten Wolfgang Schäuble (CDU) soll die SPD-Abgeordnete Bärbel Bas folgen. Und ihr wiederum folgen gleich 27 neue Abgeordnete in den Bundestag. Denn der Bundestag ist mit der letzten Bundestagswahl ordentlich gewachsen: statt 709 sitzen nun 736 Abgeordnete in Berlin.

Britta Haßelmann, Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, freut sich einerseits, dass auch ihre Fraktion deutlich an Sitze gewonnen hat. Vor allem, weil der Frauenanteil in der Grünen-Fraktion auf 59 Prozent gewachsen sei, erklärt sie im Thema des Tages auf BR24. Gleichzeitig bemängelt sie den Umstand, dass der Bundestag dermaßen gewachsen ist und theoretisch auch noch größer hätte werden können. Es sei ein riesen Problem, dass CDU/CSU und SPD in der letzten Wahlperiode nicht die Kraft gefunden hätten, mit den anderen Fraktionen des Bundestags eine Wahlrechtsreform auf den Weg zu bringen, die an dem Ziel hätte arbeiten können, den Bundestag zu verkleinern, kritisiert Haßelmann.

Haßelmann: Mit den Grünen kommt eine Wahlrechtsreform

Seit nun mehr acht Jahren ohne Ergebnis diskutierte man über die Wahlrechtsreform, beklagt Haßelmann im BR24-Interview: "Nicht abgeben zu wollen, darauf beharren zu wollen, dass bei einem personalisierten Verhältniswahlrecht, wenn einfach klar (ist), dass das so auseinander geht - das Erststimm- und Zweitstimmergebnis - (und) wir zu einer Reduzierung der Wahlkreise kommen müssten. Da hat sich insbesondere die CSU aber auch die CDU/CSU und SPD am Ende geweigert und das war ein großer Fehler." Im Gespräch stellt die Grünen-Politikerin klar, dass mit einer Ampel-Koalition eine Wahlrechtsreform, die Wirksamkeit entfalte, kommen müsse.

Angesprochen auf die Wahl des neuen Bundestagspräsidiums zeigt sich Haßelmann überzeugt, dass die AfD auch in dieser Legislaturperiode keinen stellvertretenden Bundestags-Vize-Präsidenten stellen wird. Das Präsidium repräsentiere den Bundestag als Ganzes nach Innen und nach Außen, sagt Haßelmann. Und dort hätten viele Abgeordnete der letzten Wahlperiode aufgrund der zunehmenden Radikalisierung und der rechtsextremen Tendenzen innerhalb der AfD deren Bundestags-Vize-Präsidenten-Kandidaten eine klare Absage erteilt. Haßelmann selbst hätte nie einen Hehl daraus gemacht, auch dem jetzigen Kandidaten Michael Kaufmann von der AfD, die Stimme zu verweigern.

Vor den Koalitionsverhandlungen: ein Gefühl des Gelingen-Wollens

Mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen, die morgen beginnen, geht Haßelmann mit einem Gefühl des "Gelingen-Wollens" an die Arbeit:

Wir haben als Grüne einen klaren Gestaltungsauftrag für Klimaschutz und mehr Gerechtigkeit. (Britta Haßelmann, Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion)

Das seien die Anknüpfungspunkte für die Grünen in den Sondierungen zur sogenannten Ampel gewesen, die sehr konstruktiv gewesen seien. Sie selbst leitet eine der 22 Arbeitsgruppen zu den Koalitionsverhandlungen. Unter dem Arbeitstitel "Moderner Staat und Demokratie" sollen dann die Fragen erörtert werden, wie effektiv und bürgernah in Zukunft die Verwaltung ist, wie mehr Beteiligung für Bürgerinnen und Bürger aussehen könnte.

