Grüne wählen beim digitalen Parteitag neue Doppelspitze

Mit Neuwahlen ihrer Führungsriege wollen die Grünen ihren Parteitag fortsetzen. Da die Satzung der Partei es ausschließt, gleichzeitig ein Ministeramt und die Parteiführung innezuhaben, müssen Annalena Baerbock und Robert Habeck abgelöst werden. Beim digitalen Parteitag an diesem Samstag unter dem Motto "Wurzeln für die Zukunft" wollen die Delegierten am Nachmittag über die Nachfolge bestimmen. Als wahrscheinliches neues Spitzenduo gelten die Parteilinke Ricarda Lang sowie Realo und Außenpolitiker Omid Nouripour.

Zur Abstimmung steht auch eine viel diskutierte Satzungsänderung. Der Bundesvorstand möchte die Mindestanzahl von Parteimitgliedern hinaufsetzen, die nötig ist, um Anträgen für Parteitage zu stellen. Hintergrund sind Erfahrungen etwa beim Parteitag im Juni, vor dem die Parteiführung ausgiebig damit beschäftigt war, Kompromisslösungen für zunächst mehr als 3.300 Änderungsanträge zu finden.

Hunderte Delegierte stimmen online ab

Am Veranstaltungsort im Berliner Velodrom ist nur eine überschaubare Zahl von Spitzengrünen präsent. Die mehreren Hundert Delegierten stimmen online ab. Die Abstimmungen für Vorstand, Parteirat und andere Gremien müssen in der Folge noch per Briefwahl bestätigt werden.

Robert Habeck ruft zur Realpolitik auf

Der scheidende Parteichef Habeck stimmte seine Partei am Freitag auf Kompromisse ein, die sie als Teil der Bundesregierung eingehen müsse. "Kompromisse sind die Kunst von Politik", sagte Habeck, der in der Ampel-Koalition mit SPD und FDP Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister ist. Sie bedeuteten aber nicht den Abschied von Idealen. "Wir können jetzt tatsächlich Wirklichkeit gestalten."

Der Bundessprecher der Grünen Jugend, Timon Dzienus, sagte: "Wir sind jetzt vielleicht vier Jahre in einem Ampel-Bündnis, aber viel wichtiger ist das Bündnis mit der Zivilgesellschaft." Dafür bräuchten die Grünen eine mutige Parteiführung, die auch einmal den Konflikt mit den Koalitionspartnern suche. Die Grüne Jugend werde das "Scharnier zwischen Regierung und Zivilgesellschaft" sein.

Grüne Jugend will "links überholen"

Den Delegierten rief Dzienus zu: "Lasst uns den Protest von Fridays for Future, der Seebrücke und den Gewerkschaften nicht nur laut auf die Straße bringen, lasst ihn uns in den nächsten Jahren ganz konkret in Regierungshandeln bringen." Das könne die Basis dafür schaffen, "dass wir in vier Jahren nicht wieder vor einer Ampel stehen, sondern dass wir in vier Jahren links überholen, und zwar mit Schmackes".

Baerbock, die neue Bundesaußenministerin, sagte, auch wenn feministische Außenpolitik, Klimaaußenpolitik und die Zusammenarbeit in den internationalen Organisationen für die Grünen sehr wichtig seien, müsse die neue Regierung zunächst auf aktuelle Herausforderungen reagieren. "Wir stehen an der Seite der Ukraine bei Sicherheit, Verteidigung, aber vor allem bei der Frage, die wirtschaftliche Stabilität aufrechtzuhalten", betonte sie.

Ministerpräsident Kretschmann: Neue Wählerschichten erschließen

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagte, die Grünen müssten in Zukunft unbedingt neue Wählerschichten erschließen. Er nutzte seinen Video-Auftritt für eine Abrechnung mit dem Bundestagswahlkampf. "Im Wahlkampf haben wir uns zu klein gemacht", erklärte er. Wirtschaftsfragen und Arbeitsplätze hätten nicht genug im Mittelpunkt gestanden, die Grünen seien als "Ergänzungspartei" wahrgenommen worden.