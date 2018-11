Grüne verabschieden Programm zur Europawahl

Die Grünen kommen heute zum letzten Tag ihres Europa-Parteitags in Leipzig zusammen. Die Delegierten stimmen über das Programm für die Europawahl im kommenden Mai ab.

Europawahl wird Richtungswahl

In dem Entwurf für das Wahlprogramm wird die Europawahl als "Richtungswahl" bezeichnet. Konkret verlangen die Grünen einen CO2-Mindestpreis für Industrieanlagen und eine Plastiksteuer auf Wegwerfprodukte. Die Partei will die EU zudem zu einem "Garanten sozialer Rechte" machen.

Keller und Giegold sind Spitzenkandidaten

Unter anderem wird Parteichef Robert Habeck zu den Delegierten sprechen. Am Samstag waren die Europaabgeordneten Keller und Giegold zu den beiden Spitzenkandidaten für die Europawahl gekürt worden. Parteichef Robert Habeck wertete die Liste auf Twitter als "unsere Liste ist das glatte Gegenteil von Opa nach Europa“.

Merz und die Grünen

Lob erhielten die Grünen für ihren generellen Kurs vom Kandidaten für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz. Merz sagte der "Bild am Sonntag“, er habe früher ein "extrem kritisches“ Verhältnis zu der Ökopartei gehabt. Die Grünen von heute seien "sehr bürgerlich, sehr offen, sehr liberal und sicherlich auch partnerfähig“. Auch laut Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Emnid setzen die Grünen ihren Höhenflug unvermindert fort. In der für die "Bild am Sonntag“ wöchentlich erhobenen Umfrage steigen die Grünen um einen Prozentpunkt auf 22 Prozent.

Abschluss eines Arbeitsparteitages

Das dreitägige Treffen gilt als Arbeitsparteitag, bei dem nicht Richtungsdebatten, sondern die Programmarbeit und Listenaufstellung im Vordergrund stehen. Thema sind aber auch immer wieder die drei Landtagswahlen in Ostdeutschland im Herbst kommenden Jahres. In den östlichen Bundesländern erzielt die Partei regelmäßig ihre schlechtesten Werte und muss um den Einzug in Parlamente.