Grüne starten Urabstimmung zum Ampel-Koalitionsvertrag

Die Grünen starten heute eine Urabstimmung über den Ampel-Koalitionsvertrag. Ihre 125.000 Mitglieder sollen nicht nur über die Vereinbarungen der potenziellen Regierungspartner abstimmen, sondern auch über das Personal der Grünen für das künftige Kabinett. An der hybriden Veranstaltung nehmen unter anderem der Bundesvorstand und Spitzenvertreter der Grünen aus den Ländern teil.

Auftakt in Berlin

Die personelle Aufstellung soll zum Start der Urabstimmung bekannt gegeben werden. Den Auftakt bildet am Nachmittag ein Bund-Länder-Forum in Berlin, bei dem die Grünen die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen diskutieren wollen. Die Urabstimmung soll nach Angaben der Grünen zehn Tage dauern. Neben der digitalen Abstimmung soll auch eine Abstimmung per Brief möglich sein.

Parteitage bei SPD und FDP

Bei SPD und FDP muss der Koalitionsvertrag jeweils durch Parteitage gebilligt werden. Die Wahl von Olaf Scholz (SPD) zum neuen Bundeskanzler und die Vereidigung des Kabinetts sind für die Woche ab dem 6. Dezember vorgesehen.