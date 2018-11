Grüne sichern sich Innenausschuss im Landtag

Welche Fraktion in welcher Reihenfolge einen Ausschuss übernehmen kann, richtet sich nach dem Wahlergebnis und ist in der Geschäftsordnung des Landtags festgelegt. Die CSU leitet nun noch sechs Landtagsausschüsse, in der vergangenen Wahlperiode waren es noch acht. Geblieben ist der CSU jedoch der Vorsitz des Haushaltsausschusses. Das für die Finanzen zuständige Gremium ist der größte und bedeutendste der 14 Ausschüsse.

Erstmals hatten die Grünen das Zweitzugriffsrecht – und nach fraktionsinternen Diskussionen sicherten sich die Grünen den Innenausschuss.

"Uns war wichtig, neben unserer Kernkompetenz im Umweltbereich, den wir haben, auch deutlich zu machen, dass wir uns auch eine andere Innenpolitik vorstellen, die sich mehr auf Freiheitsrechte, Bürgerrechte beruft und nicht diesen Sicherheitswahn immer weiter vorantreibt. Und im Innenausschuss sind auch die kommunalen Anliegen aufgehoben, was für uns Grüne ein ganz starkes Thema ist." Ludwig Hartmann, Fraktionschef der Grünen

AfD hat Vorsitz im Bildungsausschuss

Die Grünen waren damit das Risiko eingegangen, den Umweltausschuss zu verlieren – aber den wollte erstmal keine andere Fraktion – so ging auch dieser an die Grünen, ebenso wie der Petitionsausschuss. Den Bildungsausschuss sicherte sich die AfD. Ihr parlamentarischer Geschäftsführer Martin Plenk reagierte darauf zufrieden. Man habe mit Markus Bayerbach einen sehr kompetenten Förderlehrer, so Plenk.

Soziales für SPD, Agrarausschuss für Freie Wähler

Erwartungsgemäß meldeten sich die Sozialdemokraten beim Sozialausschuss, die FDP übernimmt den Vorsitz im neu installierten Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr. Die Freien Wähler legten besonderen Wert auf den Agrarausschuss – und den haben sie dann auch bekommen. Landwirte seien den Freien Wählern sehr wichtig, so ihr Parteichef Hubert Aiwanger. Er sei ja selbst einer.

Kein eigener Ausschuss für Digitalisierung

Außerdem haben die Freien Wähler auch den Ausschuss für Bundes- und Europapolitik. Die meisten Vorsitze hat die CSU als größte Fraktion, neben dem Haushaltsausschuss sind das der Verfassungsausschuss, der Wirtschaftsausschuss, der für den Öffentlichen Dienst, der Ausschuss für Gesundheit und Pflege sowie der für Wissenschaft und Kunst. Gerne hätten Grüne, SPD und FDP auch einen eigenen Ausschuss für Digitalisierung und Medien installiert – entsprechend dem neuen Ministerium – scheiterten aber an der Mehrheit von CSU und Freien Wählern. Fragen der Digitalisierung werden weiterhin im Wirtschaftsausschuss behandelt.