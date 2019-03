Grüne empört über Pläne zum Abschuss von Wölfen

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) möchte laut Interview in der aktuellen "Bild am Sonntag" den Abschuss von Wölfen rechtlich regeln und damit erleichtern. Grünen-Politikerin Steffi Lemke kritisiert die Pläne der Bundesumweltministerin nun scharf. Sie sprach von einer "Breitseite gegen den Naturschutz".

"Ausgerechnet am Tag des Artenschutzes verkündet Umweltministerin Schulze, dass sie das Töten einer geschützten Art erleichtern will." Grünen-Politikerin Steffi Lemke

Bald werde ein schärferes Vorgehen gegen Biber und Fischotter folgen. Das Töten von Wölfen sei auch bisher rechtlich möglich, sagte Lemke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Änderung im Naturschutzgesetz angestrebt

Schulze will eine Änderung im Naturschutzgesetz herbeiführen, das den Wolf bislang unter strengen Schutz stellt. "Wenn Wölfe mehrfach Schutzzäune überwinden oder Menschen zu nahe kommen, muss man sie auch abschießen dürfen. Das will ich mit einer 'Lex Wolf' klarstellen", so die Ministerin in der "Bild am Sonntag".

Wolf soll geschossen werden bei "ernsten landwirtschaftlichen Schäden"

Ein Wolf soll demnach künftig bereits dann geschossen werden dürfen, wenn er "ernste landwirtschaftliche Schäden" verursacht. Bislang war von "erheblichem Schaden" die Rede. Unter "erheblichem Schaden" verstehen Gerichte eine Bedrohung der Existenz der jeweiligen Bauern oder Schäfer.

Geplant sei ferner, das Füttern der Tiere zu verbieten. "So lockt man Wölfe aber in die Nähe von Wohngebieten. Und da gehören sie nicht hin", so die Bundesumweltministerin.

Positive Reaktionen aus dem Allgäu

In Bad Hindelang kommt der Vorschlag von Svenja Schulze gut an. Gemeinderat und Hauptamtsleiter Manfred Berktold (CSU) sagte dem BR, es gehe nicht darum, Stimmung gegen den Wolf zu machen, sondern ein positives Signal zu setzen. Die Bauern im Allgäu lebten von der Landwirtschaft und bräuchten die Unterstützung seitens der Gemeinde.

Wer die Bilder der Wolfsrisse gesehen habe, wisse, dass es bei der Diskussion auch um Emotionen gehe, so Berktold. Jede Wolfsattacke müsse im Einzelfall daher genau geprüft und Treibjagden vermieden werden. Ein technischer Schutz, wie ihn der Bund Naturschutz fordert, sei auf den weitläufigen Alpen oft nicht möglich. In der bergigen Gegend rund um Bad Hindelang können zum Schutz vor Wölfen nicht flächendeckend Elektrozäune aufgestellt werden.

Mehr Risse durch Wölfe - auch in Bayern

Im vergangenen Jahr haben Wölfe in Deutschland laut der zuständigen Dokumentationsstelle des Bundes (DBBW) insgesamt 472 Nutztiere gerissen. Das sind knapp 66 Prozent mehr, als im Vorjahr. In Bayern haben Wölfe im Freistaat fünf Schafe und drei Kälber gerissen. 2017 wurden vier Lämmer von einem Wolf getötet, 2016 gab es ein totes und ein verletztes Schaf.

Erst Anfang März wurde ein Wolf im Landkreis Neustadt an der Waldnaab von einer Wildkamera gesichtet. Seit 2006 werden in Bayern immer wieder Wölfe nachgewiesen. In der Regel sind es durchziehende Jungtiere. Standorttreue Wolfspaare gibt es in Bayern laut dem Landesamt für Umwelt im Veldensteiner Forst, im Nationalpark Bayerischer Wald und auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr.