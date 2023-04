Grüne kritisieren Klima-Proteste der "Letzten Generation"

Führende Politiker der Grünen haben sich erneut von den Klima-Protesten der "Letzten Generation" distanziert. Bundesumweltministerin Steffi Lemke nannte die jüngsten Blockadeaktionen in Berlin wenig hilfreich für den Klimaschutz. Sie befürchte vielmehr, "dass der Frust und die Wut in der Bevölkerung weiter ansteigen". Am Ende werde so keine produktive Lösung unterstützt, meinte Lemke.

Grünen-Parteichef Nouripour stellt Aktionen in Frage

Grünen-Parteichef Omid Nouripour zeigte einerseits Verständnis, übte aber auch Kritik an den Aktivisten. "Ich verstehe die Verzweiflung der Leute", sagte er mit Blick auf die Forderungen der "Letzten Generation" nach einem entschiedeneren Klimaschutz. Er betonte aber gleichzeitig, dass Menschenleben nicht gefährdet werden dürften: "Da ist mehr als eine rote Linie. Das darf nie passieren."

Feuerwehr: 15 gemeldete Behinderungen von Einsatzfahrzeugen

Am Montag hatten die Klimaaktivisten den Verkehr in der Bundeshauptstadt teilweise lahmgelegt. An mehreren Orten klebten sie sich auf der Straße fest. Es kam zu Staus und stundenlangen Behinderungen, unter anderem auf der Stadtautobahn A100. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr wurden Einsatzfahrzeuge wegen der Demonstrationen behindert. In sieben Fällen seien sie auf dem Weg zu Notfällen gewesen, erklärte die Feuerwehr auf Twitter.

Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Britta Haßelmann, hält die Proteste für nicht produktiv. Sie verwies darauf, dass die Bundesregierung mit aller Kraft daran arbeite, einen Beitrag für mehr Klimaschutz zu leisten. Durch die Aktionen der Klimakleber würden die eigentlichen Inhalte jedoch in den Hintergrund geraten.

Bayerische Grünen-Abgeordnete fordert ambitioniertere Klimapolitik

Für die Grünen-Abgeordnete Lisa Badum aus Oberfranken, hat ziviler Ungehorsam, wie ihn die Aktivisten der "Letzten Generation" ausüben, durchaus einen Platz in der Demokratie. Wörtlich sagte Badum zu BR24: "Es ist zulässig mit friedlichen Mitteln auf seine Themen aufmerksam zu machen. Für mich ist eine Grenze erreicht, wo Leib und Leben gefährdet oder Sachen beschädigt werden."

Die Grünen-Politikerin betonte, man müsse vor allem auf die inhaltlichen Beweggründe der "Letzten Generation" schauen. Fakt sei, dass die Klimaziele in bestimmten Bereichen nicht erreichen werden. Deshalb brauche es eine noch ambitioniertere Klimapolitik, erklärte die Grünen-Politikerin, die für den oberfränkischen Wahlkreis Forchheim/Bamberg im Bundestag sitzt.

Klimaschutz-Maßnahmen der Ampel reichen den Aktivisten nicht

Es gebe viele gute Schritte, sagte die Aktivistin und Sprecherin der "Letzten Generation" Aimée van Baalen bei BR24. Damit würden aber die angestrebten Klimaschutzziele nicht erreicht. "Und das ist supergefährlich und bricht die Verfassung", erklärte van Baalen mit Hinweis auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das das Klimaschutzgesetz in Teilen für verfassungswidrig erklärt hatte. Mit Blick auf die umstrittenen Klebe-Aktionen sagte van Baalen wörtlich: "Ich würde mir sehr wünschen, dass die Rolle des zivilen Widerstands noch mehr anerkannt wird."

Auch in den nächsten Tagen wollen die Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" mit weiteren Blockade-Aktionen in Berlin auf ihr Anliegen aufmerksam machen. Die Gruppe hatte angekündigt, die gesamte Hauptstadt lahmlegen zu wollen.