Grüne: Keine Spekulationen über neue Jamaika-Koalition

Grünen-Chef Robert Habeck will nicht über einen neuen Anlauf für Jamaika-Koalitionsverhandlungen mit Union und FDP spekulieren. Die Frage stelle sich nicht, es gebe eine gewählte Bundesregierung, sagte er am Montag in Berlin. "Das Jahr 2017 ist eben nicht das Jahr 2018. Und wenn man glaubt, ah, Jamaika ist da abgebrochen, wir machen einfach weiter, zwischendurch ist nichts passiert, dann glaubt man falsch. Denn natürlich ist eine Menge passiert."

Pläne nicht von Menschen abhängig machen

Was vor einem Jahr schon an "Aufbruch" nötig gewesen wäre, sei nach einem "verlorenen Jahr" noch eine viel größere Herausforderung. "Wir machen unsere Überlegungen auch nicht von Menschen abhängig, sondern tatsächlich von inhaltlichen Ausrichtungen", fügte Habeck hinzu.

FDP: Bereit für neuen Anlauf - mit neuer CDU-Führungsspitze

Nach dem angekündigten Verzicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf den CDU-Vorsitz wollen unter anderem Friedrich Merz, Gesundheitsminister Jens Spahn und Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer an die CDU-Sitze vorrücken. FDP-Chef Christian Lindner, der Jamaika-Gespräche nach der vergangenen Bundestagswahl abgebrochen hatte, hat sich bereit für einen neuen Anlauf gezeigt - allerdings mit einer neuen Führungsspitze der Union mit "frischen Ideen". Die SPD will Ende 2019 darüber entscheiden, ob sie in der großen Koalition mit der Union bleibt.