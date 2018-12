Grüne Grenze: Schiebt Kroatien illegal ab?

Zusammen mit den Videos ergeben auch die Recherchen vor Ort ein starkes Indiz dafür, dass Kroatien Migranten nach Bosnien zurückschickt, und zwar über die sogenannte Grüne Grenze. Bestehende Rückführungsabkommen mit Bosnien und Herzegowina scheinen als Erklärung nicht in zu Frage kommen, denn diese offiziellen Abschiebungen finden an regulären Grenzübergängen statt. Handelt es sich hier um so genannte Push-Backs?

Wenn ja, wäre das illegal - sagt Neven Crvenkovic, Sprecher des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR in Sarajevo: "So genannte Push-Back-Aktionen werden als illegal bewertet, weil sie im direkten Widerspruch stehen zu nationalen Rechtsnormen. Diese ergeben sich aus der UN-Flüchtlingskonvention aus dem Jahr 1951 aber auch aus der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte."

Flüchtlinge und Migranten berichten seit Monaten von solchen Aktionen. Auch dieser junge Mann aus Pakistan: "Sie hören uns nie zu. Sie fangen und schieben uns ab. Und sagen, das sei deutsches Recht, EU-Recht. Die sagen uns – hier kann niemand bleiben. Wenn sie uns erwischen, müssten sie uns nach Bosnien zurückschicken."

Kroatien lässt Anfrage unbeantwortet

Das kroatische Innenministerium ließ eine Anfrage des ARD-Studios Südosteuropa zum Thema unbeantwortet. Seit Monaten aber bestehen die kroatischen Behörden darauf, dass die kroatische Polizei streng nach Recht und Gesetz handle. So auch der kroatische Innenminister Davor Božinović in einem Radiointerview vom Samstag: "Wir sind an der EU-Außengrenze. Und natürlich wenden wir dort sowohl nationales als auch europäisches Recht an."