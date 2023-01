Grüne Gentechnik: Soll sich Deutschland trauen?

2012 sorgte die Entdeckung von CRISPR/Cas9 für großes Aufsehen in der Wissenschaft. Mit der Genschere lässt sich die DNA von Organismen schneller und präziser verändern als zuvor. Die Technologie kann sowohl beim Menschen angewendet werden, in der sogenannten roten Gentechnik, als auch bei Pflanzen, in der grünen Gentechnik.

Forscher fordern Lockerung des Gentechnikrechts

In Deutschland und Europa klagen nun immer mehr Wissenschaftler, dass das Potenzial dieser neuen, grünen Gentechnik nicht ausgeschöpft werden könne, denn bislang wird hauptsächlich damit geforscht. Auf den Acker kommen genom-editierte Pflanzen kaum bis gar nicht, denn sie werden so streng reguliert wie Organismen aus der klassischen Gentechnik.

Damit brauche es Zulassungsverfahren, die so viel Aufwand bedeuten, dass sie sich nicht lohnen, sagt Nicolaus von Wirén, Agrarbiologe am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben.

Unterscheidung zwischen "alter" und "neuer" Gentechnik

Forscher kritisieren, dass juristisch nicht ausreichend zwischen der alten Gentechnik und der neuen Genom-Editierung unterschieden wird. Bei der alten Technologie werden unter anderem artfremde Gene eingebaut, wie etwa beim BT-Mais, um ihn resistent gegen Schädlinge wie den Maiszünsler zu machen.

In Deutschland hat sich diese Technologie nie durchgesetzt; der Widerstand aus der Bevölkerung war zu groß. In Brasilien etwa hat sich gezeigt, dass die Erträge dadurch teils gesunken sind und der Pestizideinsatz sogar zugenommen hat. Der Grund: Unkräuter und Insekten sind resistent geworden.

Bei der neuen Genom-Editierung mit der Genschere CRISPR sollen nach den Forderungen vieler Wissenschaftler keine artfremde Organismen eingebracht werden. Sie wollen mit ihr vor allem Punktmutation vornehmen dürfen, so dass die Pflanzen später nicht von herkömmlich gezüchteten zu unterscheiden sind.

Hoffnung: Mehr Ertrag und Umweltschutz

Eine neue Sorte zu züchten, dauert häufig mehr als zehn Jahre. Mit der Genschere gehe das schneller, sagen Experten, und das sei angesichts der enormen Herausforderungen in der Zukunft wichtig. Die Weltbevölkerung hat gerade die Acht-Milliarden-Marke überschritten, laut den Vereinten Nationen könnten es bis zum Jahr 2100 an die elf Milliarden werden.

Stephen Clemens, Professor für Pflanzenphysiologie an der Uni Bayreuth, schätzt, dass wir in den kommenden Jahrzehnten 60 bis 70 Prozent mehr Ertrag aus der Landwirtschaft brauchen, um alle Menschen satt zu bekommen. Gleichzeitig müsse die Landwirtschaft umweltfreundlicher werden, indem also Pflanzen gezüchtet werden, die weniger Dünger und weniger Pflanzenschutzmittel benötigen. Stephan Clemens plädiert für eine nachhaltige Intensivierung durch Genom-Editierung.

Forscher fordern Umkehr der Risikobewertung

Er und viele andere Forscher fordern deshalb eine Lockerung des Gentechnikrechts. Durch lange Biosicherheitsforschung wisse man, dass das Risiko nicht größer sei als bei klassischer Züchtung, sagt Robert Hoffie, Pflanzenbiotechnologe am Leibniz-Institut in Gatersleben. So sehen es auch die Wissenschaftler von der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina; sie wollen eine Umkehr in der Risikobewertung: Nicht das eingesetzte Verfahren - sondern das Ergebnis der Züchtung soll entscheidend sein.

Kritiker warnen vor Folgen für das Ökosystem

Es gibt aber auch Kritiker der neuen Technologie. Der studierte Tierarzt Christoph Then vom Münchner Institut "Testbiotech" findet, dass die Risiken systematisch ignoriert werden. Er fürchtet: Wenn zu viele von den neuen Organismen zu rasch und kontrolliert entlassen werden, könne unser Ökosystem aus dem Gleichgewicht geraten. Diese Sicht widerspricht dem breiten wissenschaftlichen Konsens, vereinzelt gibt es aber diese Sorge.