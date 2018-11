Grüne fordern sofortigen Rücktritt Seehofers als Innenminister

Katrin Göring-Eckardt hat das sofortige Aus von Horst Seehofer als Innenminister gefordert. "Wenn es um die Innere Sicherheit in unserem Land geht, darf es keine weitere Hängepartie geben", sagte die Grünen-Fraktionschefin dem "Tagesspiegel".

Seehofers Politik der Ausgrenzung und Spaltung sei "ein Sicherheitsrisiko" für die Gesellschaft. "Er sollte umgehend auch als Innenminister zurücktreten und nicht noch weitere Monate im Amt bleiben", so die Grünen-Fraktionschefin weiter.

"Jeder Tag, den Horst Seehofer weiter Innenminister bleibt, ist ein Tag zu viel." Katrin Göring-Eckardt, Grünen-Fraktionschefin

Seehofer will als Parteichef zurücktreten

Am Sonntagabend wurde aus CSU-Kreisen bekannt, dass Horst Seehofer offenbar Konsequenzen aus den Verlusten seiner Partei bei der Landtagswahl zieht: Bei einem Spitzentreffen der Partei kündigte er nach BR-Informationen seinen Rückzug von der Parteispitze an. Ob er Bundesinnenminister bleibt, ist noch unklar.

Offiziell ging es bei dem Treffen in der CSU-Zentrale in München um die Europawahl. Mehr als vier Stunden lang berieten führende Köpfe der CSU - neben Parteichef Horst Seehofer und dessen Stellvertretern auch die CSU-Bezirksvorsitzenden - hinter verschlossenen Türen über die Europaliste, aber auch über die personelle Neuaufstellung der CSU. Wie der BR aus Teilnehmerkreisen erfuhr, kündigte Seehofer schließlich an, den Weg an der Parteispitze freizumachen. Demnach soll Anfang 2019 auf einem Sonderparteitag ein neuer CSU-Vorsitzender gewählt werden.