Grüne fordern 250-Euro-Einkaufsgutschein für lokale Geschäfte

Die Grünen-Fraktion im Bundestag setzt für die Unterstützung des Einzelhandels in der Coronakrise auf Gutscheine für alle. Als Teil eines "Fonds zur Rettung der Innenstädte" solle jeder Bürger einen "Kauf-vor-Ort-Gutschein" in Höhe von 250 Euro bekommen, heißt es in einem Konzeptpapier prominenter Abgeordneter. Bei 83,2 Millionen Einwohnern würde dies rund 21 Milliarden Euro Hilfen für den Einzelhandel bedeuten.

Es müsse verhindert werden, dass kleine Geschäfte wegen der Krise aufgeben müssten und den Online-Riesen das Feld überließen. "Deshalb fordern wir die Bundesregierung auf, dies jetzt umzusetzen", sagte dazu der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Anton Hofreiter.

Gutscheine sollen nur vor Ort, nicht online eingelöst werden

In dem am Samstag veröffentlichten Papier der Grünen-Abgeordneten heißt es, der Gutschein "kann nur im stationären Handel, für stationäre Dienstleistungen oder in der Gastronomie eingelöst werden".

Die 250 Euro sollen nur in Geschäften ausgegeben werden können, "die vom Shutdown betroffen waren". Eine Verwendung im Online-Handel wird ausgeschlossen.

Konzept gegen "Verödung der Innenstädte"

Um eine "Verödung der Innenstädte" zu vermeiden, sollen dem Konzept zufolge außerdem die Zuschüsse vom Bund zu den Betriebskosten ausgeweitet werden. Mit 500 Millionen Euro soll zudem "die Infrastruktur von Ortskernen und Stadtzentren" verbessert werden.

Gefordert wird schließlich noch ein "Konjunkturprogramm zur Digitalisierung der Regionen". Dieses soll "den Auf- und Ausbau digitaler regionaler Plattformen unterstützen, um den lokalen Handel zu stärken".

Das Konzeptpapier wurde unter anderem von Fraktionschef Hofreiter und seinem Vize Oliver Krischer unterzeichnet. Zu den weiteren Autoren gehören die Grünen-Wirtschaftsexpertinnen Katharina Dröge und Claudia Müller sowie die Sprecherin für Stadtentwicklung, Daniela Wagner.

Gutscheine ausgeben, wenn Infektionsrisiko geringer

Damit nicht zu viele Menschen gleichzeitig in die Läden gingen, sollten die Gutscheine erst dann ausgegeben werden, wenn es die Gesundheitslage zulässt.

Die Bundesregierung müsse die Ausgabe der Gutscheine aber jetzt schon vorbereiten, erklärte Anton Hofreiter.