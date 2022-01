Grüne Diplomatie - Baerbocks Antrittsbesuch in Kiew und Moskau

Die aktuelle Lage an der russisch-ukrainischen Grenze ist äußerst heikel. Die Gespräche darüber sowohl in Kiew als auch in Moskau waren dementsprechend auch besonders schwierig und verlangten sehr viel diplomatisches Geschick. Genau das war auch die Aufgabe von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bei ihrem Antrittsbesuch sowohl in Kiew als auch in Moskau.

Blumen am "Denkmal der himmlischen Hundertschaft"

Ein Besuch, bei dem nicht allein Worte, sondern auch Gesten eine wichtige Rolle spielen. Vor diesem Hintergrund legte Bundesaußenministerin Baerbock daher auch Blumen ab an der kleinen Gedenkstätte in Kiew für die Opfer der sogenannten Maidan-Revolution. Ein Aufstand, vor mittlerweile acht Jahren, in dessen Folge der moskautreue ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch aus dem Amt gejagt wurde. "Denkmal der himmlischen Hundertschaft" nennen die Ukrainer das Mahnmal. Der Aufstand steht für die Hinwendung des ukrainischen Volkes zu Europa. Genau das, was Moskau seit Jahrzehnten zu verhindern versucht. Wer also hier Blumen niederlegt, lässt eindeutig erkennen, welchen Weg der Ukraine sein Land unterstützt. Insofern war auch Baerbocks Botschaft damit unmissverständlich.

Keine Rüstungsexporte aus Deutschland

Die Geste hat dennoch reinen Symbolcharakter. Vor allem angesichts dessen, welche Zusagen die Bundesaußenministerin in Kiew nicht zu machen bereit war. Baerbock sichert der Ukraine im Konflikt mit Russland zwar umfangreiche Solidarität zu. Deutsche Waffen werde es aber nicht geben, unterstreicht die Ministerin. Die restriktive Rüstungsexportpolitik sei historisch begründet, sagt Annalena Baerbock. Die Bundesregierung wolle die Situation schließlich nicht weiter eskalieren lassen.

Eine Botschaft, die in Kiew mit Kopfschütteln zur Kenntnis genommen wird. Viele Ukrainer dürften zwar enttäuscht sein. Eine Überraschung ist die Haltung der Bundesregierung aber nicht. Wobei so höflich wie beim Baerbocks Antrittsbesuch in Kiew fällt die ukrainische Reaktion nicht immer aus. So vergleicht der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, die restriktive Haltung der Bundesregierung mit "unterlassener Hilfeleistung".

Scholz schließt Sanktionen gegen Nord-Stream 2 nicht aus

Etwas anders gelagert ist da indes die Frage, wie es mit der Ostseepipeline Nord-Stream 2 weitergehen soll. Eine eindeutige Haltung ist hier nicht nur wünschenswert, sondern geradezu angebracht, um Vladimir Putin klar zu machen, was nun konkret auf dem Spiel steht, sollte der russische Präsident seinen Truppen befehlen in die Ukraine einzumarschieren. Die Tatsache, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hier erkennen lässt, dass er im Falle einer russischen Aggression gegen die Ukraine Sanktionen in Punkto Nord Stream 2 nicht mehr ausschließt, ist ein begrüßenswertes Signal, das in Moskau sicher nicht übersehen wurde.

Wichtigstes Ziel: Deeskalation

Dass dieses Signal nicht von Annalena Baerbock, sondern aus dem Kanzleramt kam, ist nachvollziehbar. Die Bundesaußenministerin warb bei ihrem Antrittsbesuch schließlich sowohl in Kiew als auch in Moskau in erster Linie für Deeskalation. Diplomatie sei der einzig gangbare Weg, um die derzeitige hochgefährliche Situation zu entschärfen, sagt die Ministerin. Dazu gehört unter anderem auch die mehrfach vorgeschlagene Wiederbelebung der Gespräche im sogenannten Normandie-Format, bei denen Deutschland, Frankreich und die Ukraine mit Russland verhandeln.

Wichtig ist, festzuhalten, dass Annalena Baerbock nicht etwa als Vermittlerin im russisch-ukrainischen Konflikt unterwegs war, sondern auf Antrittsbesuch. Ihre Gespräche in Kiew und Moskau waren somit keineswegs die Fortsetzung von Beratungen über eine Lösung der Krise mit Russland, die bereits in anderen Formaten geführt worden sind. Es galt vielmehr klar Position zu beziehen und gleichzeitig Gesprächsbereitschaft zu signalisieren, statt Drohungen zu formulieren.

"Verhandlungen im Normandie-Format wichtig"

Bundesaußenministerin Baerbock hat die russische Seite im Ukraine-Konflikt deshalb auch zur Rückkehr an den Verhandlungstisch aufgefordert. Es sei wichtig, dass der sogenannte Normandie-Prozess wieder mit Leben gefüllt werde und es Fortschritte bei der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen gebe, argumentiert Baerbock. Mit Blick auf die Faktenlage vor Ort und die Umsetzung des Minsker Abkommens gebe es zwar nach wie vor unterschiedliche Sichtweisen zwischen Deutschland und Russland, meint die Ministerin. Dennoch hätten beide Seiten vereinbart, dass schnellstmöglich Schritte eingeleitet werden, um ein neues hochrangiges Treffen im Normandie-Format zu ermöglichen.

Dem sogenannten Normandie-Format gehören Russland, Deutschland, Frankreich und die Ukraine an. Unter Vermittlung Deutschlands und Frankreichs hatten sich Russland und die Ukraine 2015 auf das Minsker Abkommen verständigt, mit dem eine Befriedung der Ostukraine erreicht werden soll. Der letzte Gipfel im Rahmen dieses Formats hatte im Dezember 2019 in Paris stattgefunden. Die Ukraine pocht seit längerem auf einen neuen Vierer-Gipfel im Normandie-Format.

Lawrow wirft Ukraine Sabotage vor

Inwieweit ein Dialog im sogenannten Normandie-Format unter Einbeziehung Frankreichs, Deutschlands, sowie Russlands und der Ukraine fortgesetzt wird, lässt sich kaum vorhersagen. Außenminister Sergiej Lawrow jedenfalls äußert sich mit Blick auf eine Wiederaufnahme der Verhandlungen in diesem Format bislang zurückhaltend. Der Regierung in Kiew wirft der russische Außenminister vor, die in der Ostukraine geltende Waffenruhe zu sabotieren. Daher sei es für Moskau, nicht wichtig, wann ein Treffen im Normandie-Format stattfinde, so Lawrow sondern weshalb es überhaupt stattfinden sollte.

Russische Truppenpräsenz jetzt auch in Belarus

Unterdessen spitzt sich die Lage weiter zu. Mittlerweile hat Russland nicht nur geschätzte rund 100.000 Soldaten mit Panzern und anderen schweren Waffen an der ukrainischen Grenze zusammengezogen. Hinzu kommen nun auch umfangreiche Militärmanöver unter russischer Armeebeteiligung in Belarus. Wie das belarussische Verteidigungsministerium erklärte, fänden die Übungen zur Einsatz- und Gefechtsbereitschaft wegen der "kontinuierlichen Zunahme der Spannungen in Europa, insbesondere an den westlichen und südlichen Grenzen von Belarus" statt. Nach Angaben der Regierung in Minsk sind die ersten russischen Soldaten in Belarus bereits eingetroffen.

Vor diesem Hintergrund bestellte der stellvertretende russische Verteidigungsminister Alexander Fomin dutzende ausländische Militärattachés in Moskau ein, um die Militärübungen nunmehr auch offiziell anzukündigen. Die Manöver zielten darauf ab, Aggressionen von außen entgegenzuwirken, erklärte Fomin. Wie es heißt, sollen dabei auch S-400-Raketensysteme zum Einsatz kommen. Unter Militärexperten gelten die Raketen als die leistungsfähigsten Luftabwehrsysteme der Welt - sowohl von der Zielerfassung als auch von der Reichweite her. Für die im Westen und Norden von Belarus angrenzenden Nato-Staaten Polen, Litauen und Lettland sind das keine guten Nachrichten.