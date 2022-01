"Grüne Atomkraft": Was der EU-Plan für Anleger bedeutet

Private Anleger in Deutschland investieren am liebsten in Fonds - und zunehmend auch in nachhaltige: Allein von Januar bis Ende September 2021 sammelten nachhaltige Fonds 41,6 Milliarden Euro ein. Das sind laut deutschem Fondsverband BVI 25 Prozent des Neugeschäfts. Für die EU ist das ein wichtiger Trend, den sie weiter fördern will. Er soll ihr helfen, bis 2050 klimaneutral zu werden. Dazu gibt die EU die sogenannte Taxonomie heraus. Sie soll Anleger in die Lage versetzen, ihre Investitionen auf nachhaltigere Technologien und Unternehmen umzustellen. Was mehr Geld in nachhaltige Unternehmen und Technologien lenken soll.

Für die EU sind das auch Investitionen in Atomkraft und Gas. Sie könnten bald als nachhaltig eingestuft werden. Der Grund: Die Kommission sieht in beiden Energieträgern dringend benötigte Brückentechnologien auf dem Weg zur Klimaneutralität in der EU. Kritiker befürchten, dass das dazu führen wird, dass der Atom- und Gasausbau gefördert wird, während Investitionen in Solar- und Windenergie zurückgehen oder ins Stocken geraten.

EU-Kommission will Anleger informieren

Laufen Anleger in Zukunft Gefahr, unfreiwillig in Atom und Gas zu investieren, weil die unter dem Siegel nachhaltig laufen? Die EU-Kommission versucht zu beruhigen. Dort heißt es: "Investorinnen und Investoren werden auf einen Blick klar erkennen können, ob und in welchem Umfang Erdgas- oder Nuklearaktivitäten mit umfasst sind." Dazu würden die Offenlegungspflichten verändert. Bedeutet: Es soll ausgeschlossen werden, dass Atomkraft oder Gas im nachhaltigen Fonds steckt, ohne dass der Anleger davon informiert ist. Die Aufklärung liege bei den Fondsanbietern. Was das heißt, dass Anleger das Kleingedruckte lesen müssen oder sich auf ein Label verlassen können, ist noch unklar. Ein eigenes EU-Label atom-/gasfrei wird es laut Kommission nicht geben. Einzelne EU-Staaten könnten selbst Labels herausgeben, die dann auf die EU-Taxonomie Bezug nehmen.

"Wirrwarr unterschiedlicher Standards"

Mit der Einstufung von Atomkraft und Gas untergrabe die Kommission ihre eigenen Ziele, nämlich Kapital in nachhaltige Investitionen zu lenken und "Greenwashing" einzudämmen, sagt Magdalena Senn von der "Bürgerbewegung Finanzwende". Der Verein unter dem ehemaligen grünen Bundestagsabgeordneten Gerhard Schick setzt sich unter anderem für umweltfreundliche Finanzmärkte ein. Senn sieht zudem ein "Wirrwarr unterschiedlicher Standards", statt einer guten Übersicht, wie sie die EU verspricht. Fonds, die entweder Gas- oder Atomenergie oder beides oder nichts von beiden enthalten, sorgten nicht für Klarheit.

Kann Deutschland die Taxonomie-Verordnung verhindern?

Auch die Ampel-Parteien sind sich noch uneins. Zwar vertreten alle die Ansicht, Atomkraft sei nicht nachhaltig. Bei Gas als Energieträger ist man sich aber noch uneins. Und auch wenn die Bundesregierung zu einer einheitlichen Haltung findet, kann sie die EU-Taxonomie-Verordnung sehr wahrscheinlich nicht aufhalten. Dazu bräuchte sie eine qualifizierte Mehrheit innerhalb der 27 EU-Staaten. Das wären 20 Staaten, die mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung vertreten. Die sind aber nicht in Sicht. Einer der wenigen Mitstreiter ist Österreich.

Das Land hatte mit einer Klage gedroht, falls die Kommission tatsächlich die Energiegewinnung sowohl aus Atomkraft als auch aus Erdgas als nachhaltig einstuft. Doch auch dieser Weg scheint wenig aussichtsreich. Eine Klage wäre nur möglich, wenn die EU-Kommission ihren Kompetenzbereich überschritten hätte. Gegen den Inhalt könne nicht geklagt werden, sagte der Sprecher der neuen Bundesregierung Steffen Hebestreit am Montag in Berlin. "Da scheint die Europäische Kommission rechtlich auf sicherem Terrain."