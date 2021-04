Grün-Schwarz im Ländle – was das für den Bund heißt

Die ausgefallene Ampel sorgt für Ärger. Besonders groß ist die Enttäuschung bei den Sozialdemokraten. Darüber, dass die Grünen sich in Baden-Württemberg für Schwarz entschieden – und eben nicht für Grün-Gelb-Rot: "Wir werden trotz dieser rückwärtsgewandten Entscheidung der Grünen in Baden-Württemberg im Bund eine progressive Regierung mit unserem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz anstreben. Und progressiv heißt für uns: Ohne CDU und CSU", sagt die SPD-Vorsitzende Saskia Esken in der ARD betont zuversichtlich. Und kann doch gleichzeitig die Enttäuschung kaum verbergen.

Das Aufbruchs-Signal für die SPD bleibt aus

Die herrscht bei der SPD wohl auch deshalb vor, weil sich die Sozialdemokraten eine Art Aufbruchs-Signal für den Bund erhofft hatte. "Es gibt Mehrheiten ohne die Union", diese Botschaft suchte SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auf allen Kanälen und bei jeder sich bietenden Gelegenheit unter die Leute zu bringen.

Nun also: Keine grün-gelb-rot leuchtende Ampel. Für den Stuttgarter Politikwissenschaftler Frank Brettschneider ist das ein deutlicher Dämpfer für die Bundes-SPD – er sagte den ARD-Tagesthemen: "Da hat man sich schon erhofft, dass von einer Ampel ein Signal für die Bundesebene ausgehen kann. Man ist dann wieder im Spiel, wird als auch stärker als eine gestaltende Kraft wahrgenommen."

Die Grüne Jugend ist enttäuscht

Doch auch beim eigentlichen Wahlgewinner, den Grünen, rumort es: Die Grüne Jugend twitterte unverblümt ihre Enttäuschung heraus. Und von Seiten der Bundespartei gibt man sich alle Mühe zu betonen, dies nicht als Vorentscheidung für mögliche Koalitionen nach der Bundestagswahl misszuverstehen. Für die hält man sich ja bislang bekanntlich alle Möglichkeiten offen: "Das ist eine Entscheidung von Baden-Württemberg für Baden-Württemberg", sagt der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, in der ARD.