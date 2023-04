Grün-rotes Heizgesetz mit gelber Reißleine

Lindner droht den Ampel-Partnern SPD und Grünen damit, dass es nach monatelangem Streit schwierig weitergehen könnte: Alles unter Vorbehalt, wir werden im Parlament weiter an den Details schrauben.

Natürlich geht fast kein Gesetz so in die Abstimmung, wie es eingebracht wurde - das ist in Berlin normal in der parlamentarischen Arbeit.

Aber es kann auch ein weiterer Versuch werden, den verordneten Klimaschutz bei Heizungen - wo sich mit der Kraft des Marktes in den vergangenen Jahren fast nichts bewegt hat - noch einmal zu torpedieren. Denn in Umfragen hat der FDP die Rolle einer Quasi-Opposition in der Regierung in den vergangenen Monaten auffällig gut getan. Anfang Dezember noch an der 5-Prozent-Schwelle im ARD-DeutschlandTrend liegen sie nun - aus FDP-Sicht immerhin - wieder bei sieben Prozent.