Mindestens vier Tote bei Grubenunglück im Süden Polens

Im Süden Polens sind mindestens vier Menschen bei einem Grubenunglück ums Leben gekommen. Das teilten die zuständigen Behörden und der Betreiber JSW mit. 20 weitere Bergleute seien verletzt worden. Nach sieben Menschen wurde nach den zwei Explosionen in dem Braunkohlebergwerk in Pawlowice Slawskie noch gesucht. Die zweite Explosion unter Tage hatte sich demnach ereignet, als sich Rettungskräfte dort um Verletzte kümmerten.

Offenbar Methan-Explosion als Unglücksursache

Wie der Minenbetreiber JSW auf Twitter bekanntgab, ist ein Arbeiter nach der Methan-Explosion im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Zuvor hatte das Unternehmen bereits von mindestens drei Todesopfern und 21 Verletzten gesprochen. Polens Vize-Regierungschef Jacek Sasin schrieb auf Twitter, nach sieben Vermissten werde weiter gesucht.

Der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki sprach den Angehörigen der Toten sein Mitgefühl aus und kündigte einen Besuch am Unglücksort an.

Erste Explosion in der vergangenen Nacht

In dem Braunkohlebergwerk in dem südpolnischen Ort hatte sich nach Angaben des Betreibers kurz nach Mitternacht in einer Tiefe von rund 1.000 Metern eine erste Methansgas-Explosion ereignet. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich 42 Grubenarbeiter in dem betroffenen Bereich aufgehalten. Viele von ihnen hätten Verbrennungen erlitten, teilte JSW mit.

Fast 80.000 Menschen in Polen im Bergbau tätig

Polen gewinnt immer noch etwa 70 Prozent seiner Energie aus Kohle. In Polens Bergbau-Sektor arbeiten fast 80.000 Menschen.

In den vergangenen Jahren kam es in dem Land zu mehreren Grubenunglücken. So wurden vergangenes Jahr beim Einsturz einer Mauer unter Tage in der südpolnischen Myslowice-Wesola-Mine zwei Männer getötet und zwei weitere verletzt. 2018 starben fünf Grubenarbeiter bei einem Erdbeben in der ebenfalls im Süden des Landes gelegenen Zofiowka-Mine.