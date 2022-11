Großfeuer bei St. Petersburg: Offenbar Gasleitung explodiert

Im Norden von St. Petersburg hat offenbar die Explosion einer Gaspipeline ein Großfeuer ausgelöst. "Feuerwehr und Rettungskräfte löschen den Brand, der durch eine Explosion an einer Gasleitung zwischen (den Ortschaften) Berngardowka und Kowaljowo entstanden ist", schrieb der Gouverneur des Leningrader Gebiets, Alexander Drosdenko am Samstag auf seinem Telegram-Kanal. Über mögliche Opfer sowie die Ursache der Explosion gibt es noch keine Angaben.

Gouverneur: Keine Gefahr für Wohngebiete

Zunächst hatte es geheißen, dass eine Autogastankstelle explodiert sei. Später wurde eine explodierte Gaspipeline als Ursache des Großbrands genannt. Laut Drosdenko besteht keine Gefahr, dass die Flammen auf Wohngebiete übergreifen könnten. Die Informationen könnten nicht unabhängig geprüft werden. Die Feuersäule ist über Kilometer sichtbar, wie Videos in den sozialen Netzwerken demonstrieren.

Explodierte Pipelines in der Ostsee

Ende September waren in der Ostsee Lecks bei den Pipelines Nord Stream 1 und 2 entdeckt worden, die laut Angaben von Experten durch Explosionen herbeigeführt wurden. Inzwischen haben die Ermittler Sprengstoff an der Unglücksstelle gefunden. Die russische Führung, die von einem Anschlag sprach, hat dafür die USA oder Großbritannien verantwortlich gemacht.

Allerdings dauern die Ermittlungen noch an. Um welchen Sprengstoff es sich handelte, ließ der schwedische Staatsanwalt Mats Ljungqvist am Freitag offen. Er verwies darauf, dass die Ermittlungen sehr komplex und umfassend seien. Die weiteren Untersuchungen müssten zeigen, ob man jemanden unter Tatverdacht stellen könne. Die Zusammenarbeit mit den Behörden in Schweden und in anderen Ländern funktioniere "ausgezeichnet". Es sei wichtig, dass man in Ruhe arbeiten könne.

Mit Informationen von dpa