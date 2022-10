Massive Schäden nach Feuer auf Krim-Brücke

Auf der Krim-Brücke, die die von Russland besetzte Schwarzmeer-Halbinsel Krim und das russischen Festland verbindet, ist ein Feuer ausgebrochen. Auf Videoaufnahmen ist ein massiver Brand mit starker Rauchentwicklung zu sehen. Teile der Straßenverbindung sind eingestürzt.

Nach Angaben russischer Behörden ist am Morgen eine Autobombe explodiert, die den Großbrand auslöste. Die Detonation habe sich in einem Transporter ereignet, teilt das Nationale Anti-Terror-Komitee mit. Sieben Treibstoff-Anhänger eines Zuges auf dem Weg zur Halbinsel Krim hätten dadurch Feuer gefangen. Zwei Bereiche der Straßenbrücke seien teilweise eingestürzt. Eine Fähre sei bereits startbereit. Das teilte die russische Besatzungsregierung in Simferopol mit. Berichte über Verletzte oder Tote gibt es bisher nicht. Die Angaben lassen sich derzeit nicht überprüfen.