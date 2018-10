Großes Fest zum Tag der Deutschen Einheit

Natürlich ist auch die Staatsspitze bei den offiziellen Feierlichkeiten in Berlin mit dabei. Für die Bundeskanzlerin Angela Merkel ist die Einheit eine Erfolgsgeschichte. Sie, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sowie der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voßkuhle nehmen heute Vormittag an einem ökumenischen Gottesdienst teil.

Festakt in der Staatsoper

Die offizielle Festrede hält Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in der Staatsoper am Mittag. Bei dem Staaatsakt auch dabei ist der Regierende Bürgermeister Michael Müller. Mit der Einheitsfeier werde auch ein Zeichen gegen diejenigen gesetzt, die einen Keil in die Gesellschaft treiben wollten. Der Osten Deutschlands verdiene mehr Anerkennung und Verständnis, erklärte Müller im Vorfeld. Auch andere Politiker mahnten mehr Respekt der Deutschen füreinander an. So vertritt der Ministerpräsident Thüringens Bodo Ramelow die Ansicht, dass sich nach wie vor Ostdeutsche für alles rechtfertigen müssen. Die Fraktionschefin der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, Antje Kapek, meinte, Ost und West zu verbinden, sei noch nicht erledigt. Man brauche ein neues "Wir-Gefühl".

Einheitsfest

Bereits seit Montag sind alle Bürger zum Einheitsfest eingeladen. Zwischen Kanzleramt, großem Stern und dem Brandenburger Tor sind unter anderem die Ortsschilder aller 11.040 deutschen Städte und Gemeinden aufgeklebt, zu einem Band der Einheit. Der französische Street-Art-Künstler JR hat das Brandenburger Tor mit einer riesigen Foto-Collage in Szene gesetzt. Bei dem Abschlusskonzert am Abend treten Künstler wie Nena, Samy Deluxe oder Namika auf. Als krönender Abschluss ist danach ein Feuerwerk geplant. Die Feier findet stets in dem Land statt, das gerade den Bundesratspräsidenten stellt. 2019 ist Schleswig-Holstein dran.