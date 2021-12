Wieviel Emotion zeigt Merkel zum Abschied?

Für Angela Merkel ist es erstmal ein ganz normaler Arbeitstag in den Zeiten der Pandemie. Am Mittag kommt die geschäftsführende Kanzlerin per Videoschalte mit den Ministerpräsidenten zusammen. Wie oft seit Beginn der Corona-Krise im Frühjahr 2020 geht es um schärfere Maßnahmen zur Kontaktreduzierung. Und doch ist heute alles anders, denn diesmal ist es vor allem ein Tag des Abschieds für Merkel. Nicht nur, dass es die letzte Ministerpräsidentenkonferenz sein dürfte, die sie leitet. Am Abend verabschiedet sich die Bundeswehr dann mit einem Großen Zapfenstreich von der Kanzlerin.

Der Große Zapfenstreich - eine große Ehrung

Der Große Zapfenstreich gilt als höchste Würdigung, die Zivilperson von den deutschen Streitkräften bekommen kann. Neben Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzlern werden auch Bundespräsidenten und Verteidigungsminister bei ihrer Verabschiedung mit dem Brauch geehrt. Immer abends findet das Zeremoniell statt, es besteht aus einem Aufmarsch, mehreren Musikstücken - darunter die Nationalhymne - und dem Ausmarsch.

Auch Fackeln gehören dazu, was immer wieder für Kritik sorgt. Heute Abend wird Angela Merkel die feierliche Ehrung im Bendlerblock, dem Berliner Dienstsitz des Verteidigungsministeriums, entgegennehmen.

Zeigt die Kanzlerin zum Schluss die großen Emotionen?

Viele fragen sich: Wieviel Emotion wird die so oft als nüchterne Pragmatikerin beschriebene Physikerin Merkel an diesem Abend zeigen? Ihre Amtsvorgänger Gerhard Schröder (SPD) und Helmut Kohl (CDU) waren bei den Zeremonien jedenfalls zutiefst gerührt. Als das Stabsmusikchor der Bundeswehr Mitte November 2005 in Hannover auf Wunsch Schröders als letztes Lied Frank Sinatras "My way" intonierte, traten dem scheidenden Kanzler Tränen in die Augen.

Kohl wurde Mitte Oktober 1998 zum Abschied im pfälzischen Speyer mit einem Großen Zapfenstreich geehrt. Als er seine Ansprache mit den Worten "Ich wünsche unserem Vaterland Glück und Gottes Segen" beendete, schien seine Stimme zu versagen.

Die letzten sieben Minuten

Für Angela Merkels Abschiedsrede sind sieben Minuten eingeplant. Wegen der Corona-Pandemie gibt es eine deutlich geringere Zahl an Gästen als üblich, auch ein Empfang ist nicht geplant. Es gilt die 2G-plus-Regelung. Gut 50 Bundesministerinnen und -minister aus ihrer Regierungszeit hat Merkel eingeladen, dazu eine Reihe von Wegbegleitern aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft.

Als Ehrengast wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet. Alles also im eher "normalen Bereich".

Die Musik: Überraschung pur und eine große Herausforderung

Dafür setzt die scheidende Kanzlerin mit ihrer Auswahl der traditionell drei Musikstücke des Abends Akzente. "Für mich soll’s rote Rosen regnen" von Hildegard Knef hat sich Merkel gewünscht und das ökumenische Kirchenlied "Großer Gott, wir loben Dich". Eine Reminiszenz an Merkels Jugend in der damaligen DDR dürfte es sein, dass die Bundeswehr auch den Titel "Du hast den Farbfilm vergessen" von Nina Hagen spielen soll.

Beim Stabsmusikkorps der Bundeswehr hat Merkels Auswahl für Zeitdruck gesorgt. "Die Wünsche kamen spät und haben mich überrascht", sagte Dirigent und Oberstleutnant Reinhard Kiauka in einem Interview. "Wir hatten neun Tage Vorlauf. Das ist sportlich."

Die Songs von Knef und Hagen seien im Notenarchiv nicht vorhanden gewesen - ein Klarinettist des Musikkorps habe deswegen innerhalb von zwei Tagen ein neues Arrangement geschrieben. Man darf gespannt sein, wie Merkel auf die Musikstücke reagiert.