Großer Zapfenstreich für Afghanistan-Soldaten vor Reichstag

Die nach fast 20 Jahren beendete Afghanistan-Mission der Bundeswehr wird jetzt doch mit einem Großen Zapfenstreich vor dem Reichstag in Berlin gewürdigt. Die Veranstaltung dazu solle gesamtstaatlich sein, zitierte das Verteidigungsministerium Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Dienstag. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU), Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und weitere Parlamentarier würden an dem Zeremoniell am 31. August teilnehmen.

Gespräche mit den Hinterbliebenen

Der Tag solle am Ehrenmal der Bundeswehr im sogenannten Bendlerblock beginnen, um der Soldaten zu gedenken, die in Afghanistan ihr Leben gelassen haben und gefallen sind, teilte das Ministerium mit. "Im Anschluss werden der Bundespräsident und die Verteidigungsministerin Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten, Angehörigen sowie Hinterbliebenen führen", hieß es. Der Bundespräsident wird als Hauptredner beim Appell sprechen.

Empfang im Bundestag

"Aufgrund der besonderen Bedeutung der Bundeswehr als Parlamentsarmee wird das Programm im Deutschen Bundestag fortgesetzt", hieß es weiter. Schäuble wird Einsatzsoldatinnen und -soldaten empfangen, gefolgt von einem Großen Zapfenstreich auf dem Platz der Republik vor dem Deutschen Bundestag. In der Woche vor dem Abschlussappell, am 25. August, werde das Verteidigungsministerium zu einer ersten Veranstaltung zur Bilanzierung des Afghanistan-Einsatzes einladen. Diese solle den Auftakt zu einer gemeinsamen Bewertung des deutschen Engagements in Afghanistan bilden, das weit über das Militärische hinausgeht.

Anfangs nur "öffentlicher Appell" geplant

Ursprünglich hatte die Bundeswehr lediglich einen öffentlichen Appell am Bendlerblock geplant. Kramp-Karrenbauer sagte den Sendern RTL/ntv dazu:

"Es hat sich dann aber rausgestellt, dass aus der Bundeswehr selbst, aber auch aus dem politischen Bereich eben der Wunsch gekommen ist, das noch in eine breitere Öffentlichkeit zu stellen und mit dem Großen Zapfenstreich vor dem Reichstag haben wir dazu eine Möglichkeit. Und ich bin sehr froh, dass der Bundestagspräsident signalisiert hat, dass er bereit ist, uns auch entsprechend diesen Zapfenstreich abhalten zu lassen." Annegret Kramp-Karrenbauer, Verteidigungsministerin

59 Soldaten gefallen

Der Einsatz in Afghanistan war einer der längsten in der Geschichte der Bundeswehr. Ursprünglich sollten die USA nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 militärisch unterstützt werden. Im Januar 2002 trafen die ersten Kräfte in der afghanischen Hauptstadt Kabul ein. Seitdem verloren 59 deutsche Soldaten ihr Leben. Zunächst war er zur Friedenssicherung gedacht, wurde dann aber zum Kampfeinsatz gegen die aufständischen Taliban. Zuletzt war der Kernauftrag der Nato-Truppe die Ausbildung afghanischer Streitkräfte.

Die Bundeswehr hatte den Abzug zuletzt deutlich vorantreiben müssen, nachdem die US-Regierung unter Präsident Joe Biden den Abzug beschleunigt hatte. Die letzten internationalen Soldaten sollen bis spätestens 11. September Afghanistan verlassen haben. Vor Beginn der Rückverlegung im Mai waren noch 1.100 Männer und Frauen der Bundeswehr im Land.

"Würdigende" Veranstaltung gefordert

Die letzten deutschen Soldaten kehrten am 30. Juni in die Heimat zurück. Der letzte Kommandeur des Afghanistan-Einsatzes, Brigadegeneral Ansgar Meyer, begründete die stille Ankunft ohne Beteiligung der Bundesregierung damals mit der Gefahr von Taliban-Angriffen beim Abflug. Außerdem wäre es aus seiner Sicht "ungerecht" gewesen, nur den letzten 264 Soldaten des fast zwei Jahrzehnte dauernden Einsatzes zu danken, sagte Meyer.

Gleichwohl mehrten sich Stimmen, die eine würdigende Abschlussveranstaltung vor dem Reichstagsgebäude in Berlin forderten. Der nun geplante Große Zapfenstreich ist das höchste militärische Zeremoniell der deutschen Streitkräfte und folgt einer festgelegten Abfolge musikalischer Elemente und militärischer Zeremonie mit Fackelträgern.