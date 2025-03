Großer Polizeieinsatz in Mannheim – offenbar ein Toter

In Mannheim läuft ein großer Polizeieinsatz in der Innenstadt. Einem dpa-Reporter zufolge waren am Ort des Geschehens Trümmer zu sehen, mindestens eine Person lag demnach abgedeckt unter einer Plane. Medienberichten und Augenzeugen zufolge war ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren.

Polizei: Mannheimer Innenstadt meiden

Nach SWR-Informationen gibt es mindestens einen Toten. Die Polizei bestätigt dies allerdings noch nicht. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am zentralen Paradeplatz. Polizei und Rettungskräfte seien auf der Anfahrt, teilte das Polizeipräsidium in Mannheim mit. In der Innenstadt könne es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, sagte ein Polizeisprecher. Angaben zu einem möglichen Täter oder zu Hintergründen, könne man noch nicht mitteilen. Die Polizei bat Bürgerinnen und Bürger, die Innenstadt zu vermeiden und großräumig zu umfahren. Die Polizei meldete im Warndienst Katwarn eine "lebensbedrohliche Einsatzlage".

Mannheim liegt im Norden Baden-Württembergs, an der Grenze zu Hessen und Rheinland-Pfalz. Die Stadt ist mit rund 320.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs.