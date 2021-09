Großer Frust: Warum Deutsche in Israel oft nicht wählen können

Donnerstagmittag in Tel Aviv. Sarah Stricker ist etwas aufgeregt. Die deutsche Autorin lebt in Israel und wartet seit Wochen auf ihre Briefwahlunterlagen. Wie so häufig in den letzten Wochen macht sie den Briefkasten auf. Doch wieder ist er leer. Auch heute sind die Wahlzettel aus dem gar nicht mal so fernen Deutschland nicht angekommen. Sarah Stricker hat vorher recherchiert, wie sie ihre Briefwahlunterlagen per Express nach Deutschland schicken kann. Aber auch das klappt jetzt nicht mehr. Die Deutsche wird an dieser Bundestagswahl nicht teilnehmen können. Obwohl sie wollte.

Sie ist "wahnsinnig" enttäuscht, sagt sie. Als Bürgerin oder Bürger habe man in der Demokratie ohnehin nur geringe Einflussmöglichkeiten. Nun werden ihr auch die genommen werden, obwohl sie das Wahlrecht hat.

Auslandsdeutsche müssen sich ins Wählerverzeichnis eintragen lassen

Deutsche im Ausland dürfen mit wenigen Ausnahmen an Bundestags- und Europawahlen teilnehmen. Allerdings müssen sie sich dafür vor jeder Wahl in das sogenannte Wählerverzeichnis eintragen lassen. Bei der Gemeinde in Deutschland, in der sie zuletzt gemeldet waren. Obwohl Millionen Deutsche im Ausland leben, registrieren sich nur sehr wenige von ihnen für die Wahlen. Bei der letzten Bundestagswahl 2017 waren es laut dem Bundeswahlleiter gerade einmal 113.000.

Sarah Stricker glaubt, dass der deutsche Staat kein sehr großes Interesse daran hat, die Auslandsdeutschen an der Wahl teilhaben zu lassen. Da sei es logisch, dass das Interesse bei den Auslandsdeutschen sehr gering ist. Das Wählen werde ihnen zu sehr erschwert.

Die Post ist zu langsam

Sarah Stricker schickte ihren Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis am 12. August nach Deutschland. Also sechseinhalb Wochen vor der Wahl. Die zuständige Gemeinde der Deutschen – in Rheinland-Pfalz – schickte die Briefwahlunterlagen am 3. September nach Tel Aviv. Angekommen sind sie noch nicht.

Das Problem: Die reguläre Post braucht in Corona-Zeiten außerhalb von Europa manchmal eine halbe Ewigkeit. Nach Israel sind das schon mal vier Wochen und mehr. Manche Botschaften der Bundesrepublik bieten es daher Auslandsdeutschen an, ihre Kurierpost für die Wahl zu nutzen.

Die Vertretung in Tel Aviv machte das aber nicht. In einer schriftlichen Erklärung heißt es, das Auswärtige Amt gehe davon aus, dass es in Israel lebenden wahlberechtigten Deutschen generell möglich sei, rechtzeitig eine Briefwahl zu beantragen und die Wahlunterlagen zurückzusenden.

Warum keine Wahl in der Botschaft?

Vom Bundeswahlleiter heißt es, er sei sich der Komplikationen bei der Stimmabgabe von Auslandsdeutschen bewusst. Er setze sich dafür ein, dass die Eintragung ins Wählerverzeichnis künftig digital erfolgen könne.

Wahlen in den Botschaften ermöglichen – wie es andere Länder machen – da ist der Bundewahlleiter zurückhaltend. Bei über 200 Auslandsvertretungen und Stimmzetteln für 299 Wahlkreise sei das logistisch problematisch.

"Ohne Ende frustriert"

Problematisch verlief auch die Wahl der Deutschen Hadassa Levy. Sie lebt seit 19 Jahren in Israel. Ihre Briefwahlunterlagen kamen genau eine Woche vor der Wahl an. Sie machte ihre Kreuze und schickte den Brief sofort zurück. Viel Hoffnung, dass er rechtzeitig ankommt, hat sie aber nicht. Sie sei "ohne Ende" frustriert. Gerade bei dieser, in ihren Augen sehr entscheidenden Wahl. Gerade für die etwas jüngere Generation gehe es um viel. Und da außen vor zu sein, das sei tragisch.