"Großer Fehler": Breite Kritik an Astrazeneca-Impfstopp

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuvor von sieben berichteten Fällen von Thrombosen in Hirnvenen bei einer Gesamtzahl von mehr als 1,6 Millionen Impfungen mit Astrazeneca in Deutschland gesprochen. Laut Spahn folgt die Aussetzung der Erst- und Zweitimpfungen mit Astrazeneca auf Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) und ist eine "reine Vorsichtsmaßnahme".

Linke: Impfstopp zerstört Vertrauen

"Die Astrazeneca-Aussetzung zerstört Vertrauen in einen guten Impfstoff", schrieb auf Twitter der Linken-Europapolitiker Erik Marquardt, "bloß weil niemand mehr Verantwortung für Entscheidungen übernehmen" wolle. "Mit dieser bürokratischen Lethargie würde man bei Seenot auch nicht vom sinkenden Schiff springen, weil man dabei nass werden könnte", kritisierte er weiter.

"Herr Spahn muss seine erratische Kehrtwende erklären", verlangte FDP-Fraktionsvize Michael Theurer. Dazu gehöre auch die Frage, warum die Entscheidung unmittelbar nach den Landtagswahlen vom Sonntag bekanntgegeben werde und ob dafür neue Daten vorlägen, erklärte Theurer weiter.

Patientenschützer: Spahn zündet "Flächenbrand"

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz machte der Bundesregierung nach dem vorübergehenden Stopp der Impfungen mit Astrazeneca schwere Vorwürfe. "So wird Vertrauen verspielt", sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch in Berlin. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) "zündet einen Flächenbrand", so der Vorwurf.

Brysch verwies darauf, dass es am Montagvormittag mit Blick auf Astrazeneca noch "weiter so" geheißen habe. "Und am Nachmittag wird alles gestoppt", kritisierte der Patientenschützer.

Infektiologe: Impfstopp "wird uns ordentlich zurückwerfen"

Der Regensburger Infektiologe Bernd Salzberger erklärte: "Wenn seit heute Morgen neue Daten aufgetaucht sind, verstehe ich das eher, ansonsten bedauere ich die Verzögerung in der Impfkampagne", so Salzberger.

Heute habe man in der Regensburger Uniklinik begonnen, Personal mit dem Impfstoff von Astrazeneca zu impfen und habe direkt wieder unterbrechen müssen. "Es wirft uns natürlich mit dem Zeitplan zurück, das ist sehr bedauerlich", sagte Salzberger dem BR auf Anfrage.

Bundesärztekammer: "Wir brauchen völlige Transparenz"

Bundesärztekammer-Präsident Klaus Reinhardt sagte indes, der Impfstopp sei "richtig und wichtig". Man müsse jetzt schnell und umfassend die Datenlage analysieren und die möglichen Nebenwirkungen auf das Risikopotential hin überprüfen. "Entscheidend sind und bleiben die völlige Transparenz bei jedem Prozessschritt und die unmittelbare Information dazu, ansonsten geht Vertrauen verloren."

EMA: Wollen am Donnerstag Astrazeneca-Impfungen bewerten

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) will auf einer Sondersitzung am Donnerstag die vorliegenden Informationen über den Astrazeneca-Impfstoff bewerten. Das Sicherheitskomitee untersuche gegenwärtig weiter das Auftreten von Thrombosen bei einer sehr kleinen Zahl von Personen, teilte die EMA mit.

Zurzeit sei man weiter der Überzeugung, dass die Vorteile von Astrazeneca bei der Verhinderung einer Corona-Infektion mit der Gefahr eines tödlichen Verlaufs größer seien als das Risiko durch Nebenwirkungen.