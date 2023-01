"Großer Erfolg des Staates": Italienischer Mafiaboss verhaftet

Einer der größten Mafiabosse Italiens ist geschnappt: Die Festnahme von Matteo Messina Denaro gelang italienischen Spezialkräften in einer Privatklinik in Palermo. Das teilte die paramilitärische Polizei mit. Damit hat die italienische Polizei einen der meistgesuchten Mafioso des Landes verhaftet. Er war drei Jahrzehnte auf der Flucht.

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sprach von einem "großen Erfolg des Staates, der zeigt, sich nie gegenüber der Mafia geschlagen zu geben."

Mitverantwortlicher der Anschläge auf Falcone und Borsellino

Der 60-jährige Messina Denaro wurde in Abwesenheit wegen etlicher Morde zu lebenslanger Haft verurteilt. Er wird als Mitverantwortlicher für die tödlichen Bombenanschläge auf die Mafia-Jäger Giovanni Falcone und Paolo Borsellino im Jahr 1992 gesehen. Er galt als Vertrauter der ehemaligen Bosse Bernardo Provenzano und Salvatore.

Staatlich verfügte Hafterleichterungen für die Mafiosi

Mit Hilfe einer Anklageschrift von 8.000 Seiten hatte der später ermordete Staatsanwalt Falcone Ende der 1980er-Jahre einen der größten Prozesse gegen die Mafia begonnen. Doch eines hatte Falcone unterschätzt: Dass ihm der italienische Staat so massiv in den Rücken fallen würde. Es gab Nachsicht und Hafterleichterungen für die sizilianischen Bosse.

500 Kilo-Sprengladung für die Tötung des Mafiajägers Falcone

Und die rechneten eiskalt mit Falcone ab. Die Bombe, die den Staatsanwalt im Mai 1992 das Leben kostet, verwandelte die Autobahn zum Flughafen von Palermo in eine Kraterlandschaft. Falcone war gerade mit dem Regierungsflugzeug aus Rom eingetroffen. Niemandem war der Trupp verkleideter Bauarbeiter aufgefallen, der eine 500 Kilo-Sprengladung in den Drainageröhren unter der Fahrbahn deponiert hatte. Mit der Kraft eines ausbrechenden Vulkans schleudert die Explosion die gesamte Eskorte in die Luft.

"Man sollte Kinder in die Welt setzen, keine Waisen"

Neben dem seinerzeit 53-jährigen Falcone starben drei Leibwächter und seine Frau. Der Mafia-Jäger hatte keine Nachkommen. Er hatte für sich einen Grund genannt: "Man sollte Kinder in die Welt setzen", hatte er seiner Frau bei der Heirat erklärt, "keine Waisen".

30 Jahre nach Falcones Tod dürften seine Angehörigen und Anhänger zumindest ein wenig Genugtuung erfaren: Einer der großen Mafioso, Matteo Messina Denaro, muss sich nach seiner Festnahme bald vor Gericht verantworten.

