Großer Andrang an Hongkongs Wahlurnen

Vor dem Hintergrund anhaltender Proteste haben in Hongkong Lokalwahlen für die Bezirksräte begonnen. Schon am frühen Morgen bildeten sich lange Schlangen vor Wahllokalen in der chinesischen Sonderverwaltungsregion. Viele befürchteten offenbar, dass der Urnengang später gestoppt werden könnte. Bis zum Mittag hatten mehr als 1,5 Millionen Menschen ihre Stimme bereits abgegeben – ein Viertel der registrierten Wähler. Die Demokratiebewegung hatte vorab für den Wahltag ein Aussetzen der Proteste gegen die pekingtreue Regierung angekündigt.

Angesichts der seit mehr als fünf Monaten andauernden Proteste von Regierungsgegnern gelten die Wahlen als wichtiger Indikator für das Ansehen der Hongkonger Regierung unter Carrie Lam. Viele betrachten die Wahl als Referendum, in dem Zustimmung oder Ablehnung gegenüber den Protesten zum Ausdruck gebracht werden können. Die Demokratiebewegung hatte im Vorfeld der Wahlen für eine hohe Beteiligung geworben – sie hofft auf deutliche Stimmengewinne. Allerdings sind bei weitem nicht alle Hongkonger mit den Protesten der vergangenen Wochen und Monate einverstanden. Bislang beherrscht das treu zur Führung in Peking stehende Regierungslager rund drei Viertel der Bezirksratsposten.

Demonstranten besetzen weiter Uni-Campus

Im Rennen um einen der 452 Bezirksratssitze treten 1104 Kandidaten an - ein Rekord. Auch die Zahl der Hongkonger, die sich zur Wahl registrieren ließen, erreichte mit 4,1 Millionen Bürgern einen Höchststand. Der Bezirksrat verwaltet einen Teil der öffentlichen Gelder und ist für Aufgaben wie Recycling, Transport und die Gesundheitsversorgung zuständig. Die Auszählung der Stimmen beginnt direkt nach der Schließung der Wahllokale um 15.30 Uhr deutscher Zeit. Erste Ergebnisse werden in der Nacht zum Montag erwartet.

Der Campus der Polytechnischen Universität, wo sich die letzten gewaltsamen Auseinandersetzungen konzentriert hatten, war am Sonntag weiter von Polizei umstellt, während einige Demonstranten noch immer in den Hörsälen ausharrten. Ansonsten hielt sich die Präsenz der Polizei auf den Straßen in Grenzen. Dies stand im Gegensatz zu früheren Berichten, wonach alle Wahllokale von Bereitschaftspolizei geschützt werden und dafür fast alle der 31.000 Beamten zum Einsatz kommen sollten.

Wachsender Einfluss Pekings befürchtet

In Hongkong war es in den vergangenen zwei Wochen zu immer gewalttätigeren Zusammenstößen zwischen Polizei und radikalen Demonstranten gekommen. An den drei Tagen vor der Wahl blieb es allerdings ruhig in der Metropole. Die Proteste richten sich gegen die Regierung, das als brutal empfundene Vorgehen der Polizei und den wachsenden Einfluss der kommunistischen Pekinger Führung.

Seit der Rückgabe Hongkongs an China 1997 wird die frühere britische Kronkolonie nach dem Grundsatz "ein Land, zwei Systeme" unter chinesischer Souveränität autonom regiert. Die sieben Millionen Hongkonger genießen - anders als die Menschen in der kommunistischen Volksrepublik - viele Rechte wie Versammlungs- und Meinungsfreiheit, um die sie jetzt aber fürchten.

