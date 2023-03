Großeinsatz wegen Geiselnahme in Karlsruhe

In Karlsruhe ist die Polizei wegen einer Geiselnahme in einem Großeinsatz. Das Tatgeschehen laufe noch, sagte ein Sprecher am frühen Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur. Die Geiselnahme wurde gegen 16.30 Uhr der Polizei gemeldet: In einer Apotheke seien eine oder mehrere Geiseln genommen worden. Um wieviele Menschen es geht und ob jemand verletzt ist, war zunächst unklar.

Tatort in der Innenstadt

Der Tatort befindet sich mitten in der Innenstadt von Karlsruhe an einer der Hauptstraßen. Die Einsatzkräfte sperrten das Gebiet weiträumig ab. Veranstaltungen in der Umgebung wurden abgesagt. Eine Gefährdung der Bevölkerung besteht laut Polizei aber nicht.