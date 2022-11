Großeinsatz an alter Synagoge in Essen wegen Einschusslöchern

Wegen Einschusslöchern am Rabbinerhaus der Alten Synagoge ist die Polizei in Essen zu einem Großeinsatz ausgerückt. Zeugen hätten die Löcher gemeldet, teilten die Beamten in der Ruhrgebietsstadt mit. Nach ersten Erkenntnissen handle es sich um "vier Einschüsse aus einer scharfen Waffe". Die Schüsse seien auf die Glastür des überdachten Eingangsbereichs des Rabbinerhauses gerichtet worden, sagte ein Polizeisprecher. Zwei Schüsse hätten die Glasscheibe durchdrungen. Um welche Art von Waffe es sich handelte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Ermittler werten Videoaufzeichnung aus

Laut dem Polizeisprecher liegen den Ermittlern zu der Tat Videoaufzeichnungen der vergangenen Nacht vor. Demnach ist darin ein Mensch zu sehen, der mit der Tat in Zusammenhang gebracht werden kann. Ob die Tat einen politischen Hintergrund habe, sei noch unklar, sagte der Sprecher. Der Staatsschutz ermittelt.

Zum Artikel: Bündnis fordert entschlossenes Handeln gegen Antisemitismus

Keine Gefahr für Bevölkerung

Verletzte gebe es nicht, erklärte die Polizei weiter. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Nach dem Fund suchte die Polizei auch mit Spürhunden nach möglichem Sprengstoff. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.

NRW-Innenminister Reul spricht von "Anschlag"

NRW-Innenminister Herbert Reul sprach von einem "Anschlag". Der CDU-Politiker sei nach Bekanntwerden des Vorfalls auf der Rückfahrt von der Einweihung der neuen Polizeiinspektion Herne spontan nach Essen gefahren, um sich persönlich ein Bild von der Lage zu machen, sagte ein Ministeriumssprecher dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Sicherheit der jüdischen Bürgerinnen und Bürger sei dem Innenminister ein Herzensanliegen und er nehme den Vorfall "sehr ernst".

Die Alte Synagoge Essen heißt seit 2010 "Haus jüdischer Kultur" und bietet als interkulturelle Begegnungsstätte der Stadt Essen Informationen über jüdische Traditionen, Feste und Geschichte. Im benachbarten ehemaligen Rabbinerhaus ist unter anderem das Salomon-Ludwig-Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte untergebracht.

Mit Material von dpa, epd und AFP.