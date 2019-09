Große Koalition berät Klimakonzept: "Die entscheidenden Stunden"

Wie läuft die entscheidende Nacht ab?

Die Gespräche laufen seit 17.30 Uhr. Finanzminister Scholz, der Geldgeber für alle diskutierten Maßnahmen, wird aber erst gegen 22.00 Uhr erwartet. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zeigte sich darüber nicht erfreut. Er ging am Vormittag im Bayerischen Rundfunk davon aus, Scholz werde erst um 23.00 Uhr erscheinen. Söder sagte zur Frage, ob es in der Nacht eine Einigung geben werde: "Das ist alles von den Zeitachsen etwas ambitioniert." Das Programm sei schon schwierig, "und dann fehlt auch noch die Hälfte der Leute". Gerechnet wird mit einer Sitzung bis tief in die Nacht, in Teilnehmerkreisen ist sogar von Freitagmorgen die Rede. Die Große Koalition will dann ein etwa 30-seitiges Eckpunktepapier vorlegen, das in den Tagen darauf mit den Details aufgefüllt werden soll.

Wie hoch sind die Erwartungen?

Riesig. Für die Fallhöhe hat die Große Koalition selbst gesorgt: Wenn es zuletzt um Vorschläge zur CO2-Einsparung ging, verwiesen die Politiker immer auf den 20. September. Verbunden mit großen Worten: Bundeskanzlerin Merkel spricht von der "Menschheitsherausforderung" Klimaschutz und dass es "kein Pillepalle" mehr in diesem Bereich geben dürfe. Söder sagte heute, es gehe um das Klima des nächsten Jahrhunderts. "Jetzt kommen die entscheidenden Stunden", sagte SPD Generalsekretär Lars Klingbeil, meint den Klimarettungsplan der Großen Koalition, vielleicht aber auch die Große Koalition als Ganzes. Denn ein Scheitern am selbstgesteckten Ziel Klimapaket könnte die Rufe nach einem Ende der Großen Koalition in beiden Parteien wieder lauter werden lassen.

Was sind die Knackpunkte?

Zentral ist die Frage: Wie soll CO2 bepreist werden, das durch fossile Brennstoffe wie Benzin, Diesel, Heizöl und Kohle entsteht? Die SPD wollte eine Steuer, CDU und CSU wollen einen Handel mit CO2-Zertifikaten. Zuletzt rückte die SPD von der Steuer ab, bemängelte aber beim Zertifikatehandel, dass es zu lange dauere, bis der national umgesetzt sei. Bisher gibt es diesen Handel europaweit für die Bereiche Energiewirtschaft und Industrie.

Entlastungen und Anreize: Die sind von allen Parteien gewollt, das Geld, das der Staat durch den Preis auf CO2 einnimmt, soll wieder ausgegeben werden. Uneins ist man über die Frage, wie. Eine Pro-Kopf-Pauschale, die die SPD zahlen wollte, um besonders klimaschonendes Verhalten zu belohnen, scheint vom Tisch zu sein. CSU und CDU fordern Entlastungen für Pendler, die auf das Auto angewiesen seien. Die SPD drängt auf Ausgleich für Haushalte mit geringem Einkommen. Einig scheint man sich zu sein, die Förderung für energieeffiziente Sanierungen zu verbessern.

Alternative Mobilität fördern: Heißt E-Autos und die Forschung an synthetischen Kraftstoffen zu erhöhen, mehr Ladesäulen aufzustellen. Aber auch Bus und Bahn sollen attraktiver werden. Hier hat eine Mehrwertsteuersenkung für Bahntickets gute Aussichten auf einen Platz im Klimakonzept der GroKo. Ein Riesenkostenfaktor wäre der Ausbau des Nahverkehrs.

Die Kosten: sind noch völlig ungewiss. Im Gespräch sind mindestens 40 Milliarden Euro fürs Gesamtpaket. Zusätzliches Geld könnte aus einem neuen Klimafonds kommen, den Wirtschaftsminister Altmaier einführen will. An der "schwarzen Null" will die Bundesregierung jedenfalls weiterhin festhalten.

Verbote? Nein danke, lässt sich die Position der Bundesregierung hier zusammenfassen. Die SPD will sich mit Forderungen danach nicht die Finger verbrennen, und die Union fordert einen anderen Weg: Verkehrsminister Scheuer (CSU) setzt voll auf technische Innovation, "die der Verbraucher auch kaufen kann". Und fordert von der Automobilindustrie schnell mehr marktreife Öko-Autos anzubieten. Heißt im Kern: Klimaschutz ja, aber wehtun darf er nicht.

Was erwartet die Opposition?

Lukas Köhler, Sprecher für Klimapolitik der FDP-Bundestagsfraktion, sagte dem Bayerischen Rundfunk: "Unzählige Einzelmaßnahmen machen Klimaschutz ohne wirklichen Nutzen extrem teuer." Er fordert einen auf alle CO2-Verursacher ausgeweiteten EU-Emissionshandel mit CO2-Limit und einheitlichem CO2-Preis. Das müsse das Herzstück sein, sagte Köhler dem Bayerischen Rundfunk. Von einem "Schmalspur-Konzept" sprach Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer in der "Augsburger Allgemeinen". Zu viele Forschungsinitiativen und Ankündigungen, "dass man sich demnächst auf etwas einigen wird". Er hoffe, dass am Ende nicht einfach unrealistische Einsparzahlen hinter die Einzelmaßnahmen gesetzt würden.