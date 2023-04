Große Inszenierung: Putin besucht Truppen in besetzten Gebieten

Mehr als 13 Monate nach der Invasion der Ukraine ist der russische Präsident Wladimir Putin nach offiziellen Angaben abermals ins Kriegsgebiet gereist. Wie der Kreml am Dienstag mitteilte, sprach Putin mit russischen Soldaten in Cherson und Luhansk.

Putin hatte den Angriffskrieg gegen das Nachbarland im Februar 2022 angeordnet. Später annektierte Russland völkerrechtswidrig ukrainische Gebiete, darunter Cherson und Luhansk, aber auch Donezk und Saporischschja. Vor einigen Wochen war Putin in die zerstörte Hafenstadt Mariupol im Gebiet Donezk gereist. Jetzt meldete der Kreml den neuen Truppenbesuch - wobei der genaue Zeitpunkt unklar blieb. Das russische Staatsfernsehen zeigte Bilder von der Visite in Dauerschleife.

In Cherson im Süden der Ukraine habe sich Putin die Lage vom Kommandeur der Luftlandetruppen, Generaloberst Michail Teplinski, schildern lassen, hieß es. In Luhansk im Osten habe er Generaloberst Alexander Lapin und andere hochrangige Offiziere getroffen. Putin habe russischen Soldaten anlässlich des orthodoxen Osterfests am vergangenen Wochenende eine Ikone geschenkt.

Selenskyj besucht Frontstadt Awdijiwka

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reiste nach ukrainischen Angaben ebenfalls ins Kriegsgebiet, in die heftig umkämpfte Stadt Awdijiwka im Osten. Die Besuche sind eher symbolisch und vor allem als politischer Rückhalt für die Soldaten gedacht. Die Ukraine spricht seit längerem von einer geplanten Offensive, um von Russland besetzte Gebiete zurückzuerobern.

Selenskyj sagte am Montagabend, sein Militär kläre gerade den Bedarf an Waffen und Munition vor einem weiteren Treffen der westlichen Verbündeten im sogenannten Ramstein-Format am 21. April. "Und wir erwarten solide Entscheidungen, die den Perspektiven auf dem Schlachtfeld gerecht werden." Er sprach von "ziemlich ehrgeizigen Aussichten, denen wir uns nach Kräften nähern wollen".