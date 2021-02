Große Herausforderung: Krebsbehandlung in Pandemiezeiten

Es gibt ja auch Zahlen aus dem ersten Lockdown, die darauf hindeuten, dass Krebserkrankungen zum Teil deutlich später erkannt wurden, auch weil sich die Leute nicht mehr ins Krankenhaus trauen. Stellen Sie das auch fest?

Das stellen wir auch bei uns fest. Aber: Die Kliniken sind sicher! Die Corona-Patienten sind räumlich und von der gesamten Infrastruktur völlig abgetrennt. Das heißt, ein Patient mit einer Nicht-Corona-Erkrankung wird mit diesen Patienten nicht in Kontakt kommen. Leider beobachten wir genau diese Fälle: Patienten, die Kliniken meiden - und deswegen werden Erkrankungen viel zu spät entdeckt! Und das betrifft zum einen die Krebserkrankungen, wo wir auch aktuell Erstdiagnosen feststellen, die bereits so weit fortgeschritten sind, dass wir sie nicht mehr heilen können – diese aber hätten heilen können, wenn sie früher entdeckt worden wären. Das gilt aber auch für die Kardiologie und die Neurologie.

Rechnen sie dann tatsächlich damit, dass durch diese Corona-Situation insgesamt eine höhere Sterblichkeit bei Krebspatienten entsteht?

Prinzipiell muss man zum jetzigen Zeitpunkt leider davon ausgehen, auch wenn konkrete Zahlen dazu im Augenblick noch nicht vorliegen.

Und die Zahlen, die vorliegen, beziehen sich meines Wissens ja fast auf den ersten Lockdown...Haben Sie das Gefühl, dass aus dieser Zeit im letzten Frühjahr auch was gelernt wurde, dass Dinge jetzt besser laufen im zweiten Lockdown?

Wir haben schon viel gelernt. Was das Management von Corona-Patienten angeht, war natürlich sowohl im ersten als auch im zweiten Lockdown immer die Kapazität an Intensivbetten der limitierende Faktor. Und wir haben gelernt, unsere Kliniken schneller umzustrukturieren. Dennoch konnten wir im zweiten Lockdown auch nur bis zu einem gewissen Maß mehr Betten schaffen und mehr Therapien durchführen als im ersten Lockdown, da der limitierende Faktor stets der gleiche blieb. Insgesamt ist dieser Ablauf effizienter und durchdachter geworden, weil wir gelernt haben. Limitiert aber in hohem Maße durch die Intensivkapazität.

Was raten Sie den Angehörigen von Krebspatienten? Einerseits soll man sich ja fernhalten in diesen Zeiten, um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Andererseits brauchen viele Menschen gerade in diesen schweren Erkrankungszeiten die Unterstützung durch ihre Familie. Was macht man da anders?

Die Angehörigen sollten auf jeden Fall zusehen, dass die Patienten nicht vereinsamen, und auch den Kontakt suchen. Ich denke, Abstandsregeln und FFP2-Masken bieten hier guten Schutz. Und auch, dass die Angehörigen die empfohlenen Maßnahmen einhalten, um möglichst selbst nicht als Überträger des Virus in Frage zu kommen. In den Kliniken gilt nach wie vor Besuchsverbot. Aber ich möchte betonen, dass Patienten, die palliativ versorgt werden oder auch im Sterben liegen, ermöglicht wird, dass Angehörige hier dabei sein können.