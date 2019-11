16.11.2019, 18:12 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Großdemonstration gegen Ministerpräsident Babis in Prag

Kurz vor dem 30. Jahrestag der sogenannten Samtenen Revolution ist es in Prag zu massiven Protesten gegen die Regierung gekommen. Zehntausende Menschen nahmen am Samstag an einer Großkundgebung teil. Sie werfen Ministerpräsident Babis Korruption vor.