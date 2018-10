Großdemo in München - Herrmann spricht von Stimmungsmache

Die Demonstration stand unter dem Motto: "Jetzt gilt’s! – Gemeinsam gegen eine Politik der Angst". Darunter waren sehr unterschiedliche Themen zusammengefasst: Die Kritik am neuen bayerischen Polizeiaufgabengesetz (PAG); Kritik an angeblich autoritären Tendenzen in der Landespolitik sowie Proteste gegen die Flüchtlingspolitik. Politiker von SPD, Grünen und Linken nutzten die Demonstration auch als Bühne für Wahlkampfauftritte.

Über 20.000 Teilnehmer – sehr ruhiger Verlauf

Die Schätzungen über die Zahl der Teilnehmer gehen weit auseinander: Die Polizei spricht von 21.000 Menschen, die sich zwischen Feldherrenhalle und Odeonsplatz versammelt hätten. Die Veranstalter dagegen gehen von fast der doppelten Menge aus. Die Polizei sprach von einem sehr ruhigen Verlauf.

Breites Bündnis von Gruppen, Parteien und Verbänden

Das Bündnis noPAG, das zum Protest aufgerufen hatte, fordert die Rücknahme der Änderungen des geänderten Polizeiaufgabengesetz ebenso wie einen Abschiebestopp für abgelehnte Flüchtlinge in Kriegs- und Krisengebiete. Zu der Kundgebung hatten über 50 Gruppen aufgerufen, darunter Frauenverbände, Flüchtlingshelfer und Parteien.

Herrmann kritisiert "üble Stimmungsmache"

In einer Pressemitteilung sprach Bayerns Innenminister Herrmann (CSU) von "übler Stimmungsmache der PAG-Gegner". Herrmann sagte, der konkrete Gesetzesvollzug durch Polizei und Richter zeige, dass mit den neuen Befugnissen sehr sorgsam umgegangen werde.

Gemeinsame Sache mit Extremisten?

Herrmann kritisierte auch, dass SPD und Grüne bei der Organisation der Demonstration gemeinsame Sache mit extremistischen Organisationen gemacht hätten. Tatsächlich trugen Teilnehmer eine Fahne mit dem Logo der SDAJ, der sozialistischen deutschen Arbeiterjugend, die der bayerische Verfassungsschutz als linksextremistisch einstuft. Die SDAJ sei eng mit der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) verbunden.