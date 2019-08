Großbritannien uneins: Wie links ist die Labour-Party?

Aus Sicht der Tories ist Jeremy Corbyn nicht einfach nur Labour-Chef und damit politischer Gegner, er ist eine Gefahr fürs Land. Auch deshalb hat Corbyn in den Reden von Boris Johnson einen festen Platz. Wenn es um Johnsons Ziele geht, lautet der Dreiklang so: "Den Brexit liefern, das Land einen und Jeremy Corbyn schlagen."

Kritiker sehen Corbyn als "gefährlichen marxistischen Ideologen"

Corbyn gilt den Konservativen als gefährlicher marxistischer Ideologe, dem man das Land auf keinen Fall überlassen darf. Als Person ist Corbyn zweifellos umstritten, weil er regelmäßig bei Veranstaltungen radikaler Gruppierungen auftritt. Außerdem wird ihm vorgeworfen, dass unter seiner Führung die anti-semitische Strömung in der Partei zugenommen habe.

Aber wo und wofür steht Corbyn programmatisch mit seiner Labour-Partei? Bei seinem Wahlkampfauftritt 2017, vor den Unterhauswahlen in Großbritannien, versprach er dem Land eine bessere Zukunft. Erster Punkt seiner Rede: mehr Chancengleichheit!

Corbyns Versprechen ähneln denen der SPD

"Egal, wo Du geboren bist: Wir werden sicherstellen, dass Du die gleichen Chancen hast wie jedes andere Kind" – sagt Corbyn und fängt dann an aufzuzählen, was eine Labour-Regierung alles machen würde: Labour würde die Mindestlöhne erhöhen, die Studiengebühren abschaffen und den sozialen Wohnungsbau fördern.

Versprechen, die in Deutschland so oder so ähnlich auch von der SPD stammen könnten, in bester sozialdemokratischer Tradition. Für mehr Aufruhr sorgt da schon Corbyns Ankündigung, verstaatlichen zu wollen. So fordert Labour etwa, die Energie- und Wasserwirtschaft, die Bahn und die Post wieder in staatliche Hände zu geben, schließlich habe deren Privatisierung zu Qualitätseinbußen und überteuerten Preisen geführt.

Viele Briten finden Corbyn gut

Bei vielen Briten kommt das gut an, unter Corbyn hat Labour viel Zulauf erlebt. Allerdings gefällt der Linksruck nicht allen Parteimitgliedern. So hat Alastair Campbell, der früher Strategieberater von Premier Tony Blair war, erklärt, die Partei zu verlassen. Seine Kritik im Abgang ist fundamental:

"Ich will nie irgendetwas Anderes wählen als Labour, aber diese Labour-Partei ist von Leuten übernommen worden, die bis vor Kurzem noch Kommunisten und Stalinisten waren, und das sind sie meiner Meinung nach immer noch. Lasst uns aufhören so zu tun, als wäre das die Labour-Partei, an die wir wirklich glauben." Alastair Campbell, ehemaliger Strategieberater von Premier Tony Blair

Hier werden die Flügelkämpfe in der Partei sichtbar: Campbell als Ideengeber für New Labour steht für den wirtschaftsliberalen Flügel, der nicht an Verstaatlichungen, sondern an Marktmechanismen glaubt. Corbyn lässt dagegen die sozialistischen Ideale wieder aufleben.

Wirtschaftsvertreter fürchten Labour-Chef Corbyn

Es gibt Sätze, die in der Tat mehr nach Revolution als nach Reform klingen: Zum Beispiel wenn er sagt, dass Labour keine Umverteilung mehr in einem System wolle, das nicht funktioniere, sondern stattdessen eine Transformation des Systems selbst.

Unter Wirtschaftsvertretern lösen solche Aussagen Schockwellen aus. Der größte britische Unternehmensverbands CBI wirft Corbyn vor, eine staatlich gelenkte Kommandowirtschaft errichten zu wollen. So groß die Sorgen vor dem Brexit auch sein mögen, einen Premier Jeremy Corbyn fürchten viele Chefetagen noch mehr.