Großbritannien stellt Russland Ende der Sanktionen in Aussicht

Unter bestimmten Bedingungen könnte Großbritannien Russland eine Aufhebung der Sanktionen in Aussicht stellen. Das sagte die britische Außenministerin Liz Truss gegenüber dem Sunday Telegraph. Zu den Bedingungen zählen der Stopp des Einmarsches in die Ukraine, ein Waffenstillstand und "keine weiteren Aggressionen". Dann könnten die gegen hunderte Personen und Organisationen verhängten britischen Sanktionen gelockert werden.

Truss: Zahl der Waffen für die Ukraine verdoppeln

"Die Sanktionen sollten nur dann aufgehoben werden, wenn es einen vollständigen Waffenstillstand und einen Rückzug gibt, aber auch wenn man sich verpflichtet, keine weiteren Aggressionen zu unternehmen", sagte Truss. "Außerdem besteht die Möglichkeit, die Sanktionen wieder einzuführen, wenn es in Zukunft zu weiteren Aggressionen kommt."

In Absprache mit seinen westlichen Partnern hat London in den vergangenen Wochen mehr als tausend russische und belarussische Personen und Unternehmen mit Sanktionen belegt. Im Umgang mit Russland müsse es "harte Hebel geben". "Natürlich sind Sanktionen ein harter Hebel. Das ist ein echtes Druckmittel, das meiner Meinung nach eingesetzt werden kann", fügte sie hinzu. Truss forderte zudem von ihrem Land und anderen Verbündeten, "die Sanktionen zu verdoppeln" und "die Waffen, die wir in die Ukraine schicken, zu verdoppeln".

Wille Russlands zu Friedensverhandlungen nicht erkennbar

Den Willen zu ernsten Verhandlungen auf Seiten der Russen sieht die Ministerin derzeit nicht. "Ich glaube nicht, dass sie es im Moment ernst meinen, und deshalb habe ich gesagt, dass wir hart sein müssen, um Frieden zu erreichen", fügte Truss hinzu.

Die Äußerungen spiegeln die jüngsten Äußerungen von US-Außenminister Antony Blinken wider, wonach die weitreichenden Sanktionen gegen Russland "nicht auf Dauer angelegt" seien und "verschwinden" könnten, wenn Moskau sein Verhalten ändere. Bislang haben die diplomatischen Spannungen mit dem Kreml wegen des seit einem Monat andauernden Krieges in der Ukraine trotz der massiven Sanktionen nicht nachgelassen. Im Gegenteil: Erst am Samstag bezeichnete US-Präsident Joe Biden den russischen Staatschef Wladimir Putin als "Schlächter", der "nicht an der Macht bleiben kann".