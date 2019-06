Großbritannien: Shoppen in der "plastikfreien Zone"

Lebensmitteleinkauf in einem Londoner Supermarkt: Obst, Gemüse, Schinken, Käse, Milch und Joghurt und ein bisschen Knabberkram. Eigentlich nichts Besonderes. Bemerkenswert aber ist der Plastikmüll, der bei diesem Einkauf entsteht.

So viel Plastikmüll entsteht beim Test-Einkauf

Juliet Phillips von der Umweltorganisation "Environmental Investigation Agency" geht die Produkte einzeln durch: "Bei diesem einen Produkt haben wir eins, zwei, drei, vier verschiedene Portionsbeutel aus Plastik. Das ist Teil der Bequemlichkeitskultur. So nehmen die Leute im Vorbeigehen ein paar Käseraspel, Sauce, Croutons und Salat mit." Tatsächlich sind in der Tüte mit dem Salat alle Zutaten für einen Caesar Salad enthalten – alles einzeln in Plastik verpackt.

Die Erdbeeren in der Plastikschale, die Milch in der Plastikflasche, die Kräuter in der Zellophantüte, selbst der Joghurt eine Umweltsünde: "Die einzelnen Verpackungsschichten hier sind wirklich der Wahnsinn. Drumherum ist Pappe, der Deckel ist aus Plastik, dann eine Alufolie, drinnen ein Plastiklöffel und das alles für eine kleine Menge Joghurt und ein paar Haferflocken. Das ist Teil dieser "To-go-Kultur". Der Planet bezahlt für unsere Bequemlichkeit."

Das Problem: Keiner will mehr putzen, schälen, schneiden

Das "convenience food 2.0" scheint den Plastikverbrauch tatsächlich noch weiter in die Höhe zu treiben: Obst und Gemüse sind geputzt, geschält und mundgerecht zerkleinert, die Hähnchenspieße gebraten und gewürzt, die Sandwiches belegt. Man reißt nur noch das Plastik weg und kann essen. Das Plastikbesteck wird mitgeliefert. Häufig sind die Lebensmittel zudem in Kleinstportionen verpackt - für den Happen zwischendurch. So stecken in der beschichteten Chipstüte sechs kleinere Chipstüten und in der Käseverpackung separat verpackte, daumendicke Käsesticks.

Am schlimmsten: Schwarzes Plastik

Als besonders problematisch erweist sich auch die Schinken-Verpackung. Die appetitlichen Scheiben mit Cranberry-Kruste liegen in einer schwarzen Plastikschale: "Schwarzes Plastik kann in Großbritannien nicht recycelt werden, weil die Sortiermaschinen das nicht erkennen. Einige Supermärkte haben Zugeständnisse gemacht, den Verbrauch schrittweise zu reduzieren, aber das hilft nicht viel. Schwarzes Plastik findet sich immer noch in den Regalen und das geht dann direkt zur Mülldeponie", weiß Juliet Phillips.

71 Plastikverpackungen - bei 16 Produkten

Aus umweltpolitischer Sicht ist der Einkauf eine Katastrophe: Schalen, Folien, Umverpackung, Plastik in Plastik. Juliet, die für plastikfreie Meere kämpft, zählt nach:

"Bei diesem Supermarkt haben wir 16 Produkte mit insgesamt 71 verschiedenen Verpackungen gekauft. Am schlimmsten davon waren die Käsesticks. Die kommen allein auf 18 Plastikverpackungen, von denen keine recycelt werden kann." Juliet Phillips, Umweltorganisation "Environmental Investigation Agency"

Verschiedene Plastiksorten erschweren das Recycling

Dass es mit der Wiederverwertung häufig nicht klappt, liegt auch daran, dass die Verpackungen aus zu vielen verschiedenen Plastiksorten und anderen Materialien bestehen, die zusammen nicht aufbereitet werden können. Ein gewaltiges Problem, denn allein die 10 größten Supermarktketten in Großbritannien verursachen pro Jahr über 800.000 Tonnen Plastikmüll.

Die Alternative: Besuch in der plastikfreien Zone

Die internationale Debatte hinterlässt allerdings auch auf der Insel ihre Spuren. Der Londoner Supermarkt Budgens hat im letzten November mit Hilfe der Experten von "Plastic Planet" begonnen, Plastikverpackungen den Kampf anzusagen. Der erste Eindruck im Laden ist aus deutscher Sicht sehr normal. Es gibt loses Brot, Obst und Gemüse, die meisten Produkte aber sind verpackt. Die Frage ist nur: womit?

"Alle Käsestücke hier sind plastikfrei eingepackt. Das sind Zellulose-Tüten, die aus pflanzlichen Stoffen gemacht sind und dadurch komplett kompostierbar sind. Die können Sie zu Hause einfach auf den Kompost werfen und dann zersetzen die sich", erklärt Ladeninhaber Andrew Thornton.

Kompostierbare Verpackungen

Andrew Thornton ist Inhaber des Ladens, und es ist ihm anzumerken, wie sehr er für das Thema brennt. Er ist stolz darauf, dass von den rund 14.000 Produkten in seinem Laden inzwischen über 2.300 plastikfrei sind. Das ist zum Teil auch da der Fall, wo es nicht danach aussieht. Wie beim abgepackten Fleisch etwa: "Diese Schale ist kompostierbar. Ja, sie sieht aus wie Plastik und fühlt sich auch an wie Plastik, aber sie ist kompostierbar. Mit Plastik passiert das nicht. Plastik zerfällt in kleinste Partikel, aber löst sich nie auf."

Immer noch am umweltfreundlichsten: Behälter selbst mitbringen

Allerdings gibt Thornton offen zu, dass auch dieser Plastik-Ersatzstoff keine Lösung ist, die wirklich glücklich macht. Denn zum Einen ist der nur unter industriellen Bedingungen kompostierbar und kann nicht einfach auf dem eigenen Kompost verrotten und zum Anderen sollte er nicht mit herkömmlichen Plastikverpackungen im Wertstoffcontainer entsorgt werden – weil das wiederum zu einer Verunreinigung des echten Plastiks führen würde. Die Lösung, die Thornton in seinem Laden mittelfristig anstrebt, heißt deshalb: zurück in die Vergangenheit.

"Die einzige Antwort, die umweltfreundlich und vernünftig ist, ist auf das Verpacken ganz zu verzichten. So wie das früher war: Die Leute bringen ihre eigenen Behälter mit, befüllen die und nehmen sie wieder mit nach Hause. Unsere Kunden können das zum Teil jetzt schon machen und im Herbst werden wir das noch für viel mehr Produkte anbieten." Andrew Thornton, Ladeninhaber

Kunden nehmen das Konzept gut an

Die Kunden zeigen sich beeindruckt von den plastikfreien Zonen - Produktauswahl und Auslage kommen bei den meisten gut an. Trotzdem: Solange es noch Plastikverpackungen gibt, werden auch Produkte in Plastikverpackungen gekauft: "Ich habe gerade die Schilder bewundert und habe gedacht, wie großartig das ist, dass eine ganze Regalwand mit unverpacktem, plastikfreien Gemüse angeboten wird. Aber jetzt halte ich doch eine Plastikverpackung mit Sushi in der Hand für mein Mittagessen. Irgendwie fühle ich mich jetzt ertappt", sagt ein Kunde.

Andrew Thornton, dem Budgens gehört, ist sich trotzdem sicher, auf dem richtigen Weg zu sein. Er hat seine Kunden eingehend befragt und stellt fest:

"Wir haben unseren Absatz mit der Umstellung auf plastikfreie Zonen um vier Prozent gesteigert. Die Kunden wollen das!" Andrew Thornton, Ladeninhaber

Thornton hofft, mit seinem Beitrag zumindest andere zu inspirieren. Ich werde hier mit meinem kleinen Laden im Norden Londons nicht die Weltmeere retten, sagt er, aber wenn die großen Ketten sich etwas abschauen, dann kommt was in Bewegung.