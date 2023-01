> London liefert Kampfpanzer an Kiew – Russen beschießen Hochhaus

London liefert Kampfpanzer an Kiew – Russen beschießen Hochhaus

Mit dem Challenger 2 liefert Großbritannien als erstes westliches Land moderne Kampfpanzer an die Ukraine. Die Entscheidung dürfte auch ein politisches Signal an Deutschland sein. Unterdessen trafen russische Raketen ein Hochhaus in Dnipro.